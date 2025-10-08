Logo Image

Εξαγωγές: Ποιοι κλάδοι σώζουν την «παρτίδα» – Ποιοι καταγράφουν τη μεγαλύτερη πτώση

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Εξαγωγές: Ποιοι κλάδοι σώζουν την «παρτίδα» – Ποιοι καταγράφουν τη μεγαλύτερη πτώση

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Οι κλάδοι που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο στο 8μηνο, κόντρα στο καθοδικό ρεύμα

Διψήφια άνοδο κατέγραψαν οι εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου των τροφίμων στο 8μηνο του έτους, κόντρα στο καθοδικό ρεύμα που οδήγησε τις συνολικές ελληνικές εξαγωγές σε πτώση 5,7% την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, στο οκτάμηνο η αξία των συνολικών εξαγωγών υποχώρησε στα 31,818 δισ. ευρώ, έναντι 33,752 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 5,7%.

Η εικόνα χωρίς τα πετρελαιοειδή

Ωστόσο, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το ισοζύγιο εμφανίζεται θετικό, με τις συνολικές εξαγωγές να εμφανίζουν άνοδο 3,5% στα 24,463 δισ., έναντι 23,642 δισ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε και παρουσιάζει ο ΣΕΒΕ, σε κλαδικό επίπεδο ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο 605,3 εκατ. ευρώ ή 11,1%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του στις διεθνείς αγορές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Στα Ναυπηγεία ΟΝΕΧ ο υπουργός Βιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας

Στα Ναυπηγεία ΟΝΕΧ ο υπουργός Βιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας

Οι κλάδοι που «αντιστέκονται»

Πηγή: ΣΕΒΕ

Στους κλάδους που «αντιστέκονται» στην πτωτική τάση συμπεριλαμβάνονται και τα βιομηχανικά είδη με ενίσχυση 88,8 εκατ. ευρώ (3,8%), καθώς και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, που σημείωσε οριακή άνοδο 20,6 εκατ. ευρώ ή 0,5%.

Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση στον κλάδο των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 74,9 εκατ. ευρώ ή 7,8%, καθώς και στα λίπη–έλαια, που κατέγραψαν άνοδο 27,8 εκατ. ευρώ ή 4,1%. Θετική ήταν και η συμβολή των μη ταξινομημένων προϊόντων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 17,6 εκατ. ή 22,5%.

Τα βιομηχανικά προϊόντα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, ενισχυμένα κατά 101,3 εκατ. ή 2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά θετική συμβολή τους στο εξαγωγικό σύνολο της χώρας.

«Βουτιά» 25,1% για τον κλάδο πετρελαιοειδών

Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση 2,688 δισ. ή 25,1%, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά τη συνολική εικόνα των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα (-105,0 εκατ., -3,2%) και οι πρώτες ύλες (-65,8 εκατ., -5,7%).

Στο 57,4% το μερίδιο της Ε.Ε. επί του συνόλου των εξαγωγών

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, σημειώθηκε μείωση κατά 1,4% στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 18,259 δισ., έναντι 18,52 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η πτώση ήταν εντονότερη προς τις τρίτες χώρες, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 11%, φτάνοντας τα 13,559 δισ. έναντι 15,232 δισ. πέρυσι. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,4% από 54,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ το μερίδιο των τρίτων χωρών περιορίστηκε στο 42,6% από 45,1%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 3,6%, αγγίζοντας τα 16,115 δισ. έναντι 15,554 δισ. το 2024, ενώ προς τις τρίτες χώρες καταγράφηκε επίσης αύξηση κατά 3,2%, με τις εξαγωγές να διαμορφώνονται σε 8,349 δισ.. Το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 65,9%, ενώ το μερίδιο των τρίτων χωρών διαμορφώθηκε στο 34,1%.

naftemporiki.gr

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube