«Βουτιά» σχεδόν 19% στο εμπορικό έλλειμμα τον Αύγουστο – Πτώση 8,9% στις εξαγωγές

Στα 21,698 δισ. ευρώ υποχώρησε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο 8μηνο του 2025, καταγράφοντας πτώση 2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, οπότε και είχε διαμορφωθεί σε 22,15 δισ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 644,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 448,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,5%.

Οι εξαγωγές, κινήθηκαν πτωτικά με τη συνολική αξία τους να υποχωρεί το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 στα 31,818 δισ. ευρώ, έναντι 33,752 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 5,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 822,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 870,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,7%, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

Μείωση καταγράφηκε και στις εισαγωγές, η συνολική αξία των οποίων περιορίστηκε στα 53,516 δισ. ευρώ, έναντι 55,902 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας πτώση 4,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1,467 δισ. ευρώ, δηλαδή 3,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1,319 δισ. ευρώ, δηλαδή 3,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

Η εικόνα του Αυγούστου και ο παράγοντας των πετρελαιοειδών

Εστιάζοντας στα στοιχεία του Αυγούστου, προκύπτει θεαματική υποχώρηση του εμπορικού ελλείματος, το οποίο «μαζεύτηκε» στα 2,1 δισ. ευρώ, έναντι 2,586 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, καταγράφοντας «βουτιά» 18,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή τον περασμένο Αύγουστο παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 7,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία εμφάνισε μείωση κατά 39,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, η συνολική αξία τους μειώθηκε στα 3,350 δισ. ευρώ, έναντι 3,677 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, παρουσιάζοντας μείωση 8,9%. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή τον Αύγουστο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 181,5 εκατ. ευρώ δηλαδή 7,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον Αύγουστο του 2025 παρουσίασε μείωση κατά 183,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,3%, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024.

Στο σκέλος των εισαγωγών, η αξία τους τον Αύγουστο μειώθηκε στα 5,451 δισ. έναντι 6,263 δισ. τον ίδιο μήνα του 2024 παρουσιάζοντας διψήφια πτώση 13%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 173,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον φετινό Αύγουστο παρουσίασε μείωση κατά 222,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024.

