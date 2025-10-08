Logo Image

ΔΥΠΑ: Ανοίγει η πλατφόρμα επιχορήγησης ανέργων με 14.800 ευρώ για έναρξη επιχείρησης

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

ΔΥΠΑ: Ανοίγει η πλατφόρμα επιχορήγησης ανέργων με 14.800 ευρώ για έναρξη επιχείρησης

Ξεκινά ο Δ΄ κύκλος του προγράμματος επιχειρηματικότητας – Ποιους αφορά, πώς θα καταβληθούν τα ποσά

Ανοίγει σήμερα, Τρίτη 8 Οκτωβρίου, στις 13:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, που επιχορηγεί με 14.800 ευρώ τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18–60 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα προς την επαγγελματική τους αυτονομία, ιδρύοντας τη δική τους επιχείρηση.

Περιοχές εφαρμογής

Το πρόγραμμα αφορά τις εξής περιοχές:

  • Περιφερειακές Ενότητες: Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών και Ρόδου
  • Δήμοι: Περάματος, Κερατσινίου–Δραπετσώνας και Σαλαμίνας

Ύψος και διάρκεια επιχορήγησης

Η επιχορήγηση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ένα μιούζικαλ φαινόμενο, έρχεται το Νοέμβριο στο Θέατρο Παλλάς

Ένα μιούζικαλ φαινόμενο, έρχεται το Νοέμβριο στο Θέατρο Παλλάς

  • 4.000 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας
  • 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου
  • 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου

Διαδικασία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται από επιχειρηματικό σχέδιο, στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ, με βάση τη μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12,58 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης και της νέας επιχειρηματικότητας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube