ΔΥΠΑ: Ανοίγει η πλατφόρμα επιχορήγησης ανέργων με 14.800 ευρώ για έναρξη επιχείρησης

Ανοίγει σήμερα, Τρίτη 8 Οκτωβρίου, στις 13:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, που επιχορηγεί με 14.800 ευρώ τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18–60 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα προς την επαγγελματική τους αυτονομία, ιδρύοντας τη δική τους επιχείρηση.

Περιοχές εφαρμογής

Το πρόγραμμα αφορά τις εξής περιοχές:

Περιφερειακές Ενότητες: Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών και Ρόδου

Δήμοι: Περάματος, Κερατσινίου–Δραπετσώνας και Σαλαμίνας

Ύψος και διάρκεια επιχορήγησης

Η επιχορήγηση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

4.000 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας

5.400 ευρώ μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου

5.400 ευρώ μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου

Διαδικασία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται από επιχειρηματικό σχέδιο, στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ, με βάση τη μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12,58 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης και της νέας επιχειρηματικότητας.