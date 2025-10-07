Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα

Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και δημοσιονομικής ισορροπίας εξέπεμψε από το βήμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα – παρίας του 2015 δανείζεται σήμερα φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες. Είναι το αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας και της εσωτερικής σταθερότητας. Η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς», ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός.

«Δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα», επεσήμανε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης παραπέμποντας στις «κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως αυτή της Γαλλίας και τον λαικισμό που ξαναφουντώνει».

«Η χώρα μας», πρόσθεσε «τα κατέκτησε μέσα από πολλές δοκιμασίες. Και είναι άδικο να αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια».

Εθνικό χρέος να μην ξαναζήσουμε περιπέτειες

Ο κ. Μητσοτάκης πρόκρινε για τη συνέχιση της βελτίωσης των οικονομικών τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και τη διασφάλιση πολιτικής σταθερότητας «μετά την επέλαση της πολυετούς δημαγωγίας», όπως είπε.

«Δεν χρειάζεται να θυμίσω τις περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική. Το ζήσαμε και έχουμε εθνικό χρέος να μη το ζήσουμε ποτέ ξανά.

Ο κ.Μητσοτάκης επέμεινε στην ανάγκγη σταθερών κυβερνήσεων λέγοντας: «Μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται ότι οι αλλαγές για να διατηρηθει μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν. Χωρίς υποταγή στο λαϊκισμό και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό . Όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα», προειδοποποίοησε και πρόσθεσε:

«Το σχέδιό μας υπηρετεί έναν στόχο: Να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019».