Τουρισμός: Ελληνική πρωτιά στα βραβεία Danish Travel Awards 2025

Μία ακόμα κορυφαία διάκριση κατέκτησε η Ελλάδα στην αγορά της Δανίας, καθώς αναδείχθηκε ως ο «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στην Ευρώπη» για το 2025 στα Danish Travel Awards.

Τα Danish Travel Awards αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση μεταξύ των επαγγελματιών της ταξιδιωτικής βιομηχανίας και διοργανώνονται από τις εταιρείες TravelMedia Nordic, Standby.dk, Check–in.dk, και Turisme24.dk.

Κάθε χρόνο απονέμονται βραβεία σε 24 κατηγορίες βάσει έρευνας που διεξάγεται από την εταιρεία ανάλυσης και συμβούλων EPINION.

Επιπλέον, απονέμονται τρία ειδικά βραβεία, όπου οι νικητές αναδεικνύονται από επιτροπή κριτών.

Η 28η τελετή απονομής των βραβείων 2025, διοργανώθηκε στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου και συγκέντρωσε 560 επαγγελματίες του ταξιδιωτικού κλάδου από όλη τη χώρα.

Στην κατηγορία ως ο «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στην Ευρώπη» για το 2025 συνυποψήφιες ήταν η Ισπανία και η Ιταλία. Σε όλα τα αυτά τα χρόνια της διοργάνωσης είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα είναι υποψήφια και κατέκτησε την πρώτη θέση.

Το ελληνικό βραβείο παρέλαβε η Ευτυχία-Χριστίνα Αϊβαλιώτη, προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού, αρμόδια για τις Βόρειες και τις Βαλτικές χώρες.

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ, το βραβείο ως ο «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στην Ευρώπη» επιβεβαιώνει την αυξημένη ζήτηση και το αμείωτο ενδιαφέρον της αγοράς της Δανίας, ειδικά τα τελευταία χρόνια για την Ελλάδα, κατατάσσοντάς την πρώτη μεταξύ των προορισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.