Logo Image

ΔΥΠΑ: Από αύριο οι αιτήσεις για τον Δ΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας ανέργων

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

ΔΥΠΑ: Από αύριο οι αιτήσεις για τον Δ΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας ανέργων

Για Καστοριά, Αχαΐα, Σέρρες, Ρόδο, Πέραμα, Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Σαλαμίνα

Αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, και ώρα 13:00, ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, που επιχορηγεί με 14.800 ευρώ τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18-60 ετών και αφορά τις εξής περιοχές:

  • Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου.
  • Δήμοι Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Σαλαμίνας.

Η επιχορήγηση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

  • 4.000 € με την έναρξη δραστηριότητας.
  • 5.400 € μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου.
  • 5.400 € μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου.

Η αίτηση περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο και υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η παραίτηση Τσίπρα, το παρασκήνιο και οι κραδασμοί: Θα αντέξει ο ΣΥΡΙΖΑ; Ποιοι θα τον ακολουθήσουν

Η παραίτηση Τσίπρα, το παρασκήνιο και οι κραδασμοί: Θα αντέξει ο ΣΥΡΙΖΑ; Ποιοι θα τον ακολουθήσουν

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ, προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12.580.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες και η δημόσια πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube