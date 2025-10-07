Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ερώτηση Αρβανίτη στην Κομισιόν για τον εμβολιασμό των κοπαδιών

Την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης της ευρωπαϊκής στήριξης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, επαναφέρει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (The Left) και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, με νέα ερώτηση προς την Κομισιόν.

Ο κ. Αρβανίτης ζητά συγκεκριμένα τη δυνατότητα χρήσης ενωσιακών εργαλείων για τον εμβολιασμό των κοπαδιών.

Η νέα παρέμβασή του έρχεται έναν μήνα μετά την προηγούμενη ερώτησή του για την οικονομική στήριξη των πληγέντων και την ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, και διευρύνει το ζήτημα, ζητώντας από την Επιτροπή:

*Να διευκρινίσει εάν υπάρχει εγκεκριμένο από την ΕΕ εμβόλιο για το συγκεκριμένο στέλεχος της νόσου που κυκλοφορεί εντός της ΕΕ.

*Να ενημερώσει εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει υποβάλει επίσημο αίτημα για στήριξη και εφαρμογή εμβολιαστικής εκστρατείας.

*Να αποσαφηνίσει εάν, σε περίπτωση εφαρμογής προγράμματος εμβολιασμού, τα γαλακτοκομικά προϊόντα από εμβολιασμένα μη νοσούντα ζώα θα παραμείνουν εμπορεύσιμα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

Η νέα ερώτηση έρχεται να συμπληρώσει εκείνη της 10ης Σεπτεμβρίου 2025, όπου ο Κώστας Αρβανίτης είχε ήδη ζητήσει από την Κομισιόν να ενεργοποιήσει μηχανισμούς στήριξης για τους πληγέντες Έλληνες κτηνοτρόφους, να ενισχύσει την επιτήρηση και τους ελέγχους, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, και να εξετάσει την ειδική στήριξη της μετακινούμενης κτηνοτροφίας στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

«Αν δεν υπάρξει άμεση δράση, κινδυνεύουμε να χάσουμε ολόκληρους κλάδους παραγωγής, οικογένειες που ζουν αποκλειστικά από την κτηνοτροφία, και μια κρίσιμη ισορροπία για την ελληνική περιφέρεια», τόνισε ο Κώστας Αρβανίτης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Επιτρόπου Όλιβερ Βάρχελι (23/9/2025) και τις συστάσεις της EU Veterinary Emergency Team (Expert Mission, Μάιος 2025), αλλά και την απάντηση του Επιτρόπου Χάνσεν στη προηγούμενη ερώτηση του αντιπροέδρου της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη θέσει το ενδεχόμενο εμβολιαστικής εκστρατείας και είναι έτοιμη να διαθέσει 500.000 δόσεις από την ενωσιακή τράπεζα εμβολίων.

Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει αιτηθεί επίσημα την ενεργοποίηση του μηχανισμού, επικαλούμενη πιθανούς εμπορικούς κινδύνους.

«Η ΕΕ προσφέρει βοήθεια, αλλά η κυβέρνηση διστάζει, αφήνοντας τον κλάδο να αιμορραγεί. Ζητάμε ξεκάθαρα από την Κομισιόν να δώσει απαντήσεις: υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, υπάρχει διαθέσιμη στήριξη και μπορούν να προστατευθούν οι αγορές των προϊόντων. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για αναβολές — πρέπει να σωθεί η ελληνική κτηνοτροφία πριν είναι αργά» επισήμανε ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (LEFT) στο ευρωκοινοβούλιο.