Πώς εξανεμίζονται οι φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ – Μόλις 93 εκατ. ευρώ το καθαρό κέρδος

Μόλις 93 εκατ. ευρώ θα είναι, τελικά, το καθαρό κέρδος που θα αποκομίσουν το 2026 οι φορολογούμενοι από τις αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Όπως αποκαλύπτει το ίδιο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη σελίδα 45 του αναλυτικού κειμένου του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, τα συνολικά έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα εισπράξει το Δημόσιο το 2026 προβλέπεται να ανέλθουν σε 15,785 δισ. ευρώ και να είναι μειωμένα μόλις κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, συνυπολογιζόμενης της απώλειας εσόδων ύψους 1,218 δισ. ευρώ που θα προκύψει από τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Ειδικότερα, το υπουργείο αναφέρει στη σελίδα 45 του προσχεδίου: «Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15.785 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ως απόρροια και παρά την προβλεπόμενη αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων και της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού».

Οι επιβαρύνσεις

Εμμέσως πλην σαφώς, από τα όσα αναφέρει στο σημείο αυτό το υπουργείο προκύπτει ότι οι φοροελαφρύνσεις ύψους 1,218 δισ. ευρώ, που εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών στην φορολογική κλίμακα, θα εξουδετερωθούν σε μεγάλο βαθμό, κατά ένα ποσό αύξησης των φορολογικών επιβαρύνσεων, της τάξεως των 1,125 δισ. ευρώ, το οποίο θα προκύψει από άλλα μέτρα που δεν αναφέρονται ρητά στο προσχέδιο. Αυτό θα έχει ως συνέπεια το ποσό της προβλεπόμενης μείωσης των εσόδων του Δημοσίου από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων να περιοριστεί τελικά στα 93 εκατ. ευρώ.

Βάσει των όσων αναφέρει το ΥΠΕΘΟΟ, η μείωση των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων μόλις κατά 93 εκατ. ευρώ θα είναι το αποτέλεσμα των επιδράσεων που θα έχουν στα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων τα παρακάτω μέτρα:

α) Η αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με τις μειώσεις στους συντελεστές φόρου κατά 2 έως και 22 ποσοστιαίες μονάδες για ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ και κυρίως για οικογένειες με παιδιά και νέους φορολογούμενους. Η απώλεια εσόδων από την αναμόρφωση αυτή θα φθάσει το 1,218 δισ. ευρώ.

β) Η μη τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμακίων στην ίδια φορολογική κλίμακα. Το μέτρο αυτό αποκαλύπτεται εμμέσως από την αναφορά που κάνει το ΥΠΕΘΟΟ στην επίδραση που θα έχει στο ύψος των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων «η αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων και της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού».

Η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας θα έχει ως συνέπεια τα εισοδήματα των μισθωτών και των συνταξιούχων, όταν θα αυξηθούν με βάση την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης και με βάση τα άλλα μέτρα αυξήσεων που προβλέπουν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, να ανέβουν σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια όπου οι συντελεστές φόρου, παρά τη μείωσή τους με βάση τα μέτρα της ΔΕΘ, θα είναι μεγαλύτεροι. Έτσι, οι φορολογικές επιβαρύνσεις στους μισθούς και τις συντάξεις του 2026 θα αυξηθούν κατά ποσοστά μεγαλύτερα των ονομαστικών αυξήσεων που θα χορηγηθούν. Οι αυξήσεις των επιβαρύνσεων λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της κλίμακας θα εξουδετερώσουν μεγάλο μέρος από τα όποια οφέλη προκύψουν από τις μειώσεις των συντελεστών της κλίμακας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα τα εκμηδενίσουν ή ακόμη και θα τα υπεραντισταθμίσουν.

γ) Η αύξηση του φόρου εισοδήματος για τουλάχιστον 400.000 ατομικές επιχειρήσεις, καθώς τα ελάχιστα τεκμαρτά εισοδήματα θα αυξηθούν λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού από 830 σε 880 ευρώ.