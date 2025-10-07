ΔΥΠΑ: Με 8 Προγράμματα Απασχόλησης για 48.600 νέες θέσεις εργασίας

Με οκτώ προγράμματα απασχόλησης, που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να ενεργοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, φιλοδοξεί η ΔΥΠΑ να προσφέρει έως 48.600 νέες θέσεις εργασίας.

Τα πέντε εξ αυτών είτε έχουν ξεκινήσει και υπολογίζεται ότι θα αποφέρουν 18.600 θέσεις απασχόλησης. Από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων κρίνεται η αποτελεσματικότητά τους είτε πρόκειται να τεθούν σε ισχύ τις επόμενες εβδομάδες και πάντως πριν από το τέλος της τρέχουσας χρονιάς. Υπάρχουν όμως και άλλα δύο, που τώρα ετοιμάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, με στόχο έως 30.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας και αναμένεται να ενεργοποιηθούν στις αρχές του 2026.

Σε κάθε περίπτωση, η «κεντρική ιδέα» που έχουν όλα τα προγράμματα απασχόλησης είναι ότι εστιάζουν σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Δεν είναι μόνο το ηλικιακό όριο που παίζει ξεχωριστό ρόλο. Σε κάποιες περιπτώσεις, ξεχωριστή σημασία θα έχει το φύλο, αφού θα υπάρξει ειδικό πρόγραμμα για μητέρες – άνεργες.

Τα προγράμματα

Ας δούμε πιο αναλυτικά τα προγράμματα που υπάρχουν, όσο και εκείνα που αναμένονται:

Ειδικό πρόγραμμα για ΑμεΑ

Αφορά προσλήψεις σε Δήμους και προσφέρει έως 1.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας. Η επιχορήγηση θα φτάνει έως τα 700 ευρώ το μήνα και η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι έως 18 μήνες.

Πρόγραμμα 55+

Αναφέρεται σε ανέργους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη. Προσφέρει εργασία 12 + 12 μήνες, σε Δήμους και Περιφέρειες ανά την Επικράτεια. Η επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει έως το 75% και έως τα 750 ευρώ το μήνα, στο ανώτερο επίπεδο. Πρόκειται για επέκταση προηγούμενου προγράμματος, που είχε προσφέρει 6.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες καλύφθηκαν στο σύνολό τους. Τώρα, προσφέρει επιπλέον 2.500 θέσεις απασχόλησης.

Πρόγραμμα για ανέργους άνω των 50 ετών

Στον προγραμματισμό που έχει γίνει η επιχορήγηση (για χρονικό διάστημα έως 18 μήνες), μπορεί να κυμαίνεται από 50 – 80%. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και στοχεύει στη δημιουργία έως 5.000 νέων θέσεων εργασίας. Στους άνδρες η επιχορήγηση θα φτάνει στο 50% και το μηνιαίο ποσό στα 628 ευρώ. Στις γυναίκες, η επιχορήγηση θα είναι 60% και το μηνιαίο ποσό 816,40 ευρώ. Τρίτη κατηγορία είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, που θα μπορούν να τύχουν επιχορήγησης 80%, με το μηνιαίο ποσό σε αυτή την περίπτωση να ανέρχεται στα 1.004,80 ευρώ.

Πρόγραμμα για δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Με στόχο να προκύψουν έως 7.000 ωφελούμενοι, η επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών φτάνει στο 100%. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος θα είναι 12 μήνες και το ποσό που θα καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ, φτάνει στα 1.118 ευρώ το μήνα (μικτά). Απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και δεν υπάρχει δέσμευση για διατήρηση των προσληφθέντων, μετά την λήξη του προγράμματος. Επιπρόσθετα, παρέχει και κατάργηση 80 ωρών για όσους προσληφθούν, που θα τους αποφέρει έξτρα εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ.

Πρόγραμμα για μητέρες άνεργες

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει τέκνο μικρότερο των 15 ετών. Στόχος είναι να προκύψουν έως 10.000 ωφελούμενες. Το πρόγραμμα βρίσκεται υπό διαμόρφωση και ήδη έχει αποφασιστεί να εφαρμοστεί για 12 μήνες, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο για περαιτέρω επέκτασή του για ένα πρόσθετο εξάμηνο.

Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας

Θα αφορά ανέργους ηλικίας 18 – 29 ετών. Στόχος είναι να προκύψουν έως 2.100 ωφελούμενοι που θα ανοίξουν την δική τους επιχείρηση και θα λάβουν (σε τρεις δόσεις) κεφάλαιο κίνησης, αξίας 17.500 ευρώ. Εκτιμάται ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα μπορεί να ενεργοποιηθεί πριν από το τέλος της φετινής χρονιάς και να ισχύει για το σύνολο του 2026.

7 + 8) Νέα προγράμματα

Πρόκειται για δύο νέα προγράμματα που προγραμματίζεται να εκκινήσουν εντός του α’ τριμήνου του επόμενου έτους. Θα αφορούν στις ηλικίες 30 – 55 ετών και η αρχική εκτίμηση είναι ότι μπορεί να προκύψουν από αυτά, έως 30.000 ωφελούμενοι. Η στόχευση θα είναι μόνο ηλικιακή, καθώς κρίθηκε πως σε αυτή την κατηγορία υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για προγράμματα απασχόλησης που πρέπει να καλυφθούν.