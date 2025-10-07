Συνέλευση ΣΕΒ: Σήμερα οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας 

Τον βασικό «οδικό χάρτη» των μέτρων στήριξης της βιομηχανίας προς αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι εξαγγελίες θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες όπως άλλωστε τόνισε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στα πλαίσια της εβδομαδιαίας ανασκόπησης την Κυριακή με ζητούμενο, ωστόσο, να παραμένουν οι λεπτομέρειες του σχήματος που θα προκριθεί.

Σε κάθε περίπτωση, οι συζητήσεις, όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος, βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς να προχωρούν εχθές σε σύσκεψη προκειμένου να οριστικοποιήσουν τα βασικά μεγέθη, μέρος των οποίων ενδεχόμενα να πλαισιώσει και την ομιλία του Πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε επί του θέματος ότι «για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιες εξαγγελίες».

Το ιταλικό μοντέλο στο επίκεντρο

Υπενθυμίζεται, όπως έχει γράψει η «Ν» σε προηγούμενο ρεπορτάζ, ότι η ελληνική κυβέρνηση κινείται στην κατεύθυνση του ιταλικού μοντέλου, γνωστού ως «Energy Release 2.1», προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και τα ελληνικά δεδομένα.

Επιπρόσθετα, όπως έχει καταστεί σαφές από την πρώτη στιγμή έναρξης των σχετικών συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, η προσέγγιση της ελληνικής κυβέρνησης και ακολούθως του άμεσα εμπλεκόμενου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά σε ένα διευρυμένο σχήμα που θα ανοίγει την εμβέλεια των δικαιούχων, θα συμμορφώνεται με τις κοινοτικές προβλέψεις περί κρατικών ενισχύσεων, θα «σέβεται» τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας και θα προάγει την ενεργειακή στρατηγική της χώρας.

Υπό αυτό το πρίσμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα, ο Υφυπουργός ΠΕΝ Νικόλαος Τσάφος ανέλαβε να εκπονήσει σειρά εναλλακτικών σεναρίων προκειμένου να υπάρξουν οι οριστικές αποφάσεις από το Μέγαρο Μαξίμου.

Σημειώνεται, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ότι η σχετική «άσκηση», τουλάχιστον στα βασικά της μέρη, έχει ολοκληρωθεί με το θέμα πλέον να έχει μεταβιβαστεί σε πολιτικό επίπεδο για τις σχετικές πολιτικές αποφάσεις μιας και η πολιτική βούληση θα κρίνει την μία ή την άλλη έκβαση των συζητήσεων. Αυτό γιατί, όπως επεξηγούν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος και των συζητήσεων, είναι δύσκολο να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα σε όλες τις παραμέτρους που έθεσε αρχικά η κυβέρνηση με αποτέλεσμα η τελική επιλογή «που θα κερδίσεις και που θα χάσεις» να αφορά πολιτικό ζήτημα.

Το κόστος

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι η όποια κυβερνητική «φόρμουλα» θα περιοριστεί σε ένα κόστος σημαντικά μικρότερο της πρότασης του ΣΕΒ που μιλάει για 285 εκατ. ευρώ ετησίως με το βασικό σενάριο να θέλει να κυμαίνεται έως τα 200 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω διάσταση εκ μέρους της κυβέρνησης είχε τεθεί εξαρχής για να έρθει να επιβεβαιωθεί στην πορεία των συζητήσεων.

Από εκεί και πέρα, οι συζητήσεις, σε τεχνικό τουλάχιστον επίπεδο, εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στην προέλευση των πόρων με το βασικό σενάριο να θέλει πολλαπλάσιες πηγές με διαφορετική ποσόστωση ανά έτος καθώς και στο ενεργειακό μίγμα των τεχνολογιών που θα προκριθούν στο πλαίσιο επιστροφής του «ενεργειακού δανείου» που θα λάβει η βιομηχανία, πράγμα που βάζει στην εξίσωση, πέρα από τα φωτοβολταϊκά, και έργα αιολικής ενέργειας και αποθήκευσης. Επιπρόσθετα, το σχήμα αναμένεται να καλύψει το 40-50% της κατανάλωσης των επιλέξιμων βιομηχανιών, απέχοντας από την αρχική πρόταση του ΣΕΒ περί το 100% της κατανάλωσης.

Κατά συνέπεια, το επικρατέστερο σενάριο θέλει τον Πρωθυπουργό να προβαίνει σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις σήμερα ενώπιον του ΣΕΒ, δίνοντας τόσο το στίγμα όσο και την γενική κατεύθυνση των μέτρων, αφήνοντας, ωστόσο τις τεχνικές λεπτομέρειες σε επόμενη φάση, μιας και το επίδικο, τουλάχιστον σε επίπεδο Πρωθυπουργού, είναι αν θα υπάρξει απάντηση στο υψηλό ενεργειακό κόστος και πόσο βιώσιμη και αποτελεσματική θα είναι αυτή η απάντηση.

Το μήνυμα Θεοδωρόπουλου

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος θεοδωρόπουλος, ενώ επίτιμος καλεσμένος θα είναι Γιόαχιμ Νάγκελ, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και μέλος του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος, με κεντρικό μήνυμα την παραγωγικότητα, αναμένεται να δώσει και τον τόνο για το πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται τον ρόλο του Έλληνα επιχειρηματία, ενώ θα καυτηριάσει και τα κακώς κείμενα που ταλανίζουν την ελληνική οικονομία. Μια τοποθέτηση που έρχεται λίγο μετά τη δήλωση ότι δύο μεγάλες εταιρίες-μέλη του ΣΕΒ εξετάζουν το κλείσιμο δύο εργοστασίων τους λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους.