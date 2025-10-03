Κεραμέως: Αυξημένες κατά 1,8 εκατ. ώρες οι δηλωθείσες υπερωρίες

Αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες κατά 1,8 εκατομμύρια ώρες σε σχέση με πέρυσι καταγράφει ήδη το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, έκανε γνωστό την Παρασκευή η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μιλώντας στον «Real FM», η Νίκη Κεραμέως επισήμανε πως «το νούμερο είναι δυσθεώρητο. Σας θυμίζω ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα εργαλείο, το οποίο έρχεται και προστατεύει πρώτα απ’ όλα τον εργαζόμενο, καταγράφει πόσο χρόνο πραγματικά εργάζεται και διασφαλίζεται ότι αμείβεται για αυτόν τον χρόνο ενώ παράλληλα προστατεύει και τον υγιή ανταγωνισμό».

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, το πεδίο εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχει διευρυνθεί σημαντικά με την προσθήκη στο προστατευτικό αυτό μέτρο των κλάδων του τουρισμού, της εστίασης, της βιομηχανίας, του λιανεμπορίου. Προανήγγειλε μάλιστα ότι σύντομα θα ενταχθούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας οι κλάδοι του χονδρεμπορίου, της ενέργειας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

«Στον τουρισμό έχουμε αύξηση συν 681%, στην εστίαση συν 180%. Δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, και αυτό σημαίνει περισσότερα έσοδα για τον εργαζόμενο και για το κράτος» πρόσθεσε.

Εργασιακό νομοσχέδιο

Αναφορικά με το, προς κατάθεση στη Βουλή, εργασιακό νομοσχέδιο, η υπουργός απέκρουσε τις αιτιάσεις της ΓΣΕΕ περί δήθεν απορρυθμισμένου πλαισίου ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου, υπενθυμίζοντας ότι «αυτό το απορυθμισμένο πλαίσιο είναι το πλαίσιο στο οποίο έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 18 χρόνων. Σήμερα η χώρα μας έχει τη χαμηλότερη ανεργία από το 2008. Έχει την υψηλότερη απασχόληση εδώ και 18 χρόνια. Έχει πολύ χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Άρα, το πιο βασικό, πάνω από 500.000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά. Τα ποσοτικά είναι σαφή. Έχουμε πάνω από 500.000 πολίτες οι οποίοι δεν δούλευαν πριν από πέντε χρόνια και τώρα δουλεύουν. Αυτό μην το υποτιμούμε. Το ότι ένας άνθρωπος βρίσκει δουλειά, σημαίνει ότι αποκτά μία πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να ζήσει καλύτερα ο ίδιος και η οικογένειά του, να σταθεί στα πόδια του, να δημιουργήσει. Η δουλειά είναι ζωή. Και, συνεπώς, ότι έχουμε 500.000 συμπολίτες μας οι οποίοι δεν δούλευαν και τώρα δουλεύουν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Δεν αρκεί όμως. Και δεν αρκεί γιατί αυτό το στοιχείο των 500.000 είναι καθαρά ποσοτικό».

Αναλύοντας και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση πλέον στην πλήρη απασχόληση, καθώς πάνω από τρεις στους τέσσερις Έλληνες εργάζονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Το 13ωρο

Ερωτηθείσα σχετικά με το «δήθεν 13ωρο που επιχειρείται να εμπεδωθεί στον δημόσιο διάλογο ως μία οριζόντια ρύθμιση που αφορά όλους τους εργαζόμενους», όπως το χαρακτήρισε, η υπουργός εξήγησε ότι «δεν είναι έτσι, διότι είναι μία ρύθμιση κατ’ εξαίρεση, δεν μπορεί να γίνει πάνω από 37 ημέρες τον χρόνο, δηλαδή αναλογικά δεν μπορεί να γίνει πάνω από τρεις ημέρες τον μήνα, μπορεί να γίνει μόνο μετά από συναίνεση, γίνεται ήδη αν δουλεύεις σε δύο εργοδότες ή σε τρεις. Και αυτό που αλλάζει είναι ότι, αντί να πηγαίνεις να παίρνεις το μηχανάκι σου και να πηγαίνεις σε ένα δεύτερο εργοδότη και να πληρώνεσαι κανονικά και όχι ως υπερωρία, – γιατί η υπερωρία αμείβεται +40% -, θα μπορείς, αν το επιθυμείς, κατ’ εξαίρεση για 37 ημέρες τον χρόνο, να δουλεύεις για έως 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη».

Απαντώντας στις περιπτώσεις όπου τυχόν υπάρξουν φαινόμενα κατάχρησης της ρύθμισης, υπενθύμισε ότι η ίδια συζήτηση διεξαγόταν πέρυσι για την έκτακτη βάρδια εργασίας, όπου επιχειρήθηκε να εμπεδωθεί στη συνείδηση του κόσμου ότι ολόκληρη η αγορά εργασίας εισέρχεται σε καθεστώς 6ημερης εργασίας, ενώ τελικά μόλις το 0.1% του συνόλου των επιχειρήσεων κάνουν χρήση της κατ’ εξαίρεσης ρύθμισης.

«Γιατί το λέω αυτό; Γιατί τότε η συζήτηση ήταν ολόιδια. Μα πώς θα μπορέσει να αρνηθεί ο εργαζόμενος να δουλέψει έκτη μέρα; Και εμείς λέγαμε τότε θα είναι κατ’ εξαίρεση, έχει πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι πολύ ακριβό για τον εργοδότη να το κάνει, ό,τι ακριβώς λέμε και σήμερα για την κατ’ εξαίρεση 13ωρη απασχόληση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «συμφέρει πολύ περισσότερο μια επιχείρηση να προσλάβει έναν δεύτερο εργαζόμενο. Έχετε ακούσει εσείς κανένα παράπονο, ότι κάποιος αρνήθηκε την “έκτη” ημέρα και κάτι έγινε; Εγώ δεν έχω ακούσει. Είναι 0,1% οι επιχειρήσεις που μπήκαν στο καθεστώς της δήθεν εξαήμερης εργασίας. Και εδώ λέω δήθεν γιατί ήταν μία έκτακτη βάρδια για εργοστάσια, για συγκεκριμένες προϋποθέσεις».

«Θα ρωτήσω την αντιπολίτευση»

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης τόνισε ότι αυτές έχουν επικεντρωθεί στον δημόσιο διάλογο σε μία μόνο διάταξη, η οποία το μόνο που κάνει είναι να δίνει μία επιπλέον δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο να αμείβεται με προσαύξηση 40% για κάτι που ήδη κάνει, αγνοώντας 87 διατάξεις συνολικά, πολλές εκ των οποίων είναι πολύ σημαντικές για τους εργαζόμενους.

«Τα κόμματα της αντιπολίτευσης την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει το νομοσχέδιο στη Βουλή, θα τους ρωτήσω ευθέως. Διαφωνούν, ας πούμε, με τη διάταξη που προβλέπει το νομοσχέδιο για τετραήμερη εργασία όλο τον χρόνο; Δεν έχω ακούσει τίποτα για αυτό. Ελπίζω να είναι γιατί συμφωνούν και θα το ψηφίσουν. Διαφωνούν με το γεγονός ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι περισσότερες γυναίκες θα μπορούν να πάρουν επίδομα κυοφορίας και λοχείας; Διαφωνούν με το ότι καθιστούμε το επίδομα γονικής αδείας αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο; Διαφωνούν με το ότι αυστηροποιούμε πάρα πολύ το πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία; Και εξηγούμαι. Σήμερα μπορεί σε ένα εργοτάξιο να έχεις κάποιον ο οποίος κάνει οξυγονοκόλληση και κάποιος ο οποίος βάφει. Αυτοί το κάνουν παράλληλα και δεν υπάρχει κανείς να τους συντονίσει. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εργατικό ατύχημα. Εμείς τι προβλέπουμε; Υποχρεωτικά παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας. Εγώ ρωτώ, λοιπόν, και ευθέως την αντιπολίτευση, θα καταψηφίσουν τη διάταξη που προβλέπει υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας; Θα καταψηφίσουν την επέκταση της άδειας μητρότητας σε ανάδοχες μητέρες; Θα καταψηφίσουν την απαγόρευση μείωσης αποδοχών σε έναν κλάδο που έχει εφαρμόσει ψηφιακή κάρτα εργασίας; Γιατί το λέω αυτό; Σας είπα τώρα 7 διατάξεις. Αυτές οι 7 είναι ενδεικτικές ρυθμίσεων πάρα πολύ υποστηρικτικών των εργαζομένων. Δεν ακούμε τίποτα για αυτές. Ελπίζω να μην ακούμε γιατί θα ψηφίσουν θετικά».

Επιδοτούμενη απασχόληση

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 10.000 μητέρες με παιδιά έως 15 ετών, τονίζοντας ότι παρόλο που έχει μειωθεί η γυναικεία ανεργία, το υπουργείο εξακολουθεί να στηρίζει τις γυναίκες «επιδοτούμε, λοιπόν, την απασχόλησή τους, επιδοτούμε δηλαδή μία επιχείρηση που θα πάει να προσλάβει μία από αυτές τις άνεργες μητέρες στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης της απασχόλησης».

Στη συνέχεια, η κ. Κεραμέως διευκρίνισε ότι η ρύθμιση του νομοσχεδίου που προβλέπει την τετραήμερη εργασία και η οποία δεν συζητείται πολύ στο δημόσιο διάλογο, δεν αφορά μόνο εργαζόμενους γονείς, αλλά όλους τους εργαζομένους, προσθέτοντας ότι «δεν έχει περιορισμό, μπορεί κάποιος να θέλει να συμφιλιώσει καλύτερα προσωπική και επαγγελματική ζωή. Πλέον θα υπάρχει το πλαίσιο για 4ήμερη εργασία όλο το χρόνο».

Τέλος, σχετικά με την επερχόμενη δράση του υπουργείου Rebrain Greece στη Νέα Υόρκη στις 7 Δεκεμβρίου, η υπουργός επεσήμανε ότι «η συγκυρία είναι τέτοια που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιστροφής. Δεν πάμε μόνοι μας. Πάμε με πολύ μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μας οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Εμείς ως υπουργείο Εργασίας θεωρούμε χρέος μας να φέρουμε τα δύο μέρη πιο κοντά. Να φέρουμε τους Έλληνες πολίτες που είναι στο εξωτερικό και θέλουν να γνωρίσουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και τις επιχειρήσεις που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό».