Logo Image

ΕΦΚΑ: Πλεονασματικό κατά 470 εκατ. ευρώ το ταμείο στο α’ εξάμηνο

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

ΕΦΚΑ: Πλεονασματικό κατά 470 εκατ. ευρώ το ταμείο στο α’ εξάμηνο

EUROKINISSI /ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Τα έσοδα, φέτος, σε σχέση με πέρσι αυξήθηκαν κατά 735 εκατ. ευρώ

Βασίλης Αγγελόπουλος [email protected]

Πλεόνασμα 470 εκατ. ευρώ, έναντι 230 εκατ. ευρώ που ήταν το 2024, κατέγραψε το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους ο e-ΕΦΚΑ, κυρίως λόγω αύξησης των εσόδων από εισφορές και από ρυθμίσεις.

Τα στοιχεία που ενσωματώθηκαν στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής δείχνουν ότι τα έσοδα, φέτος, σε σχέση με πέρσι αυξήθηκαν κατά 735 εκατ. ευρώ. Έτσι υπερκαλύφθηκε η αύξηση των δαπανών, την ίδια περίοδο, κατά 494 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αύξησης των συντάξεων.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από εισφορές και από ρυθμίσεις οφειλών ανήλθαν στα 10,3 δισ. ευρώ κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου της φετινής χρονιάς, περισσότερα κατά 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρσι.

Οι εισπράξεις υπέρ τρίτων απέφεραν 7,86 δισ. ευρώ, περισσότερα κατά 283 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 7,58 δισ. ευρώ που είχαν προκύψει πέρσι. Άλλα 130 εκατ. ευρώ περισσότερα απέφεραν οι μεταβιβάσεις προς τρίτους, από 7,04 δισ. ευρώ πέρσι, σε 7,17 δισ. ευρώ το φετινό α’ εξάμηνο. Ως αποτέλεσμα, φέτος τα έσοδα ανήλθαν, την ίδια περίοδο, στα 26,29 δισ. ευρώ, όταν πέρσι είχαν περιοριστεί στα 25,56 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Στο σκέλος των δαπανών η αύξηση κατά 494 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, από 25,33 δισ. ευρώ πέρσι σε 25,82 δισ. ευρώ φέτος, «φωτογραφίζει» αύξηση στις συντάξεις. Τόσο σε κύριες όσο και σε επικουρικές συντάξεις, η δαπάνη για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου ήταν αυξημένη κατά 281 εκατ. ευρώ φέτος (16,87 δισ. ευρώ) σε σχέση με πέρσι (16,59 δισ. ευρώ). Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση που παρατηρήθηκε στις αποδόσεις προς τρίτους (124 εκατ. ευρώ), από τα 7,57 δισ. ευρώ πέρσι στα 7,69 δισ. ευρώ φέτος.

Επίσης, αύξηση κατά 94 εκατ. ευρώ (στα 798 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, από 693 εκατ. ευρώ το ίδιο χρονικό διάστημα το 2024) καταγράφηκε στις δαπάνες για άλλες παροχές και εφάπαξ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube