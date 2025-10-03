Logo Image

Αναπτυξιακός νόμος: Παράταση προθεσμιών – Ποια καθεστώτα αφορά

Ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης

Την παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων σε καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίου Τύπου, το υπουργείο Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενο σε αίτημα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και παραγωγικών φορέων, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου:

  • «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» και «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου οι παραγωγικοί φορείς να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  • «Μεγάλες Επενδύσεις» έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να διευκολυνθούν στην ολοκλήρωση των φακέλων οι φορείς μεγάλης κλίμακας επενδυτικών σχεδίων.

