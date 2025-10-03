Αναπτυξιακός νόμος: Παράταση προθεσμιών – Ποια καθεστώτα αφορά

Την παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων σε καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίου Τύπου, το υπουργείο Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενο σε αίτημα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και παραγωγικών φορέων, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου: