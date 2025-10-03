Τ. Θεοδωρικάκος: Εντός ημερών η διαβούλευση για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή εποπτείας της αγοράς

«Με πολύ σταθερό τρόπο έχουμε ετοιμάσει μια πολιτική μεταρρύθμισης του συστήματος προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς και τις αμέσως επόμενες ημέρες ξεκινά η διαβούλευση -και στη συνέχεια η ψήφιση στη Βουλή- για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή, με διοικητή 5ετούς θητείας, ανεξάρτητα από τους πολιτικούς κύκλους, με 300 ελεγκτές και ισχυρά ψηφιακά μέσα», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, καλώντας την αντιπολίτευση να στηρίξει τη μεταρρύθμιση.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι «δίνουμε το θεσμικό πλαίσιο, τις υποδομές και τα εργαλεία για να είναι αποτελεσματική η νέα αρχή, θα οριστεί μεταβατικός διοικητής και θα ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί για διοικητή και υποδιοικητή».

«Συνεργαζόμαστε με την επιχειρηματικότητα στη βάση σεβασμού των νόμων και αφορούν τους πάντες, είτε κανείς έχει περίπτερο, είτε τζίρο δισεκατομμυρίων», συνέχισε ο κ. Θεοδωρικάκος και επισήμανε ότι αν δεν υπέγραφε τα πρόστιμα αυτό θα συνιστούσε παράβαση καθήκοντος.

«Οφείλω να τιμώ την εμπιστοσύνη των πολιτών, του πρωθυπουργού και τον όρκο που έχω δώσει» σημείωσε και πρόσθεσε: «Ο μόνος δρόμος να πάμε μπροστά είναι να τηρούμε τους νόμους».

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις των σούπερ μάρκετ στα οποία επιβλήθηκαν τα πρόστιμα απάντησε ότι «ο καθένας έχει δικαίωμα να προσφεύγει στη δικαιοσύνη, αλλά πρέπει να προσκομίζει πειστήρια αλήθειας και όχι ψέματα. Προκαλώ την εταιρεία που ισχυρίζεται ότι είχε άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης: αν υπάρχει τέτοια άδεια, θα πρέπει να τη δείξουν».

Αναφερόμενος στο θέμα του πληθωρισμού επισήμανε ότι το κύριο πρόβλημα είναι το ύψος των ενοικίων, όπου η μία στις τρεις οικογένειες που μένει στο νοίκι, έχει υποστεί μεγάλες αυξήσεις και περνά πολύ δύσκολα. «Δεδομένης και της αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, οπότε φτάνουν στο σούπερ μάρκετ εξαντλημένοι». «Για αυτό η κυβέρνηση επιδοτεί τους πολίτες με ένα ενοίκιο τον χρόνο και αυτό είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά», σημείωσε.

Μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα

«Στο Υπουργείο Ανάπτυξης κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για τη μείωση των τιμών, σε συνεργασία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού» είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και μίλησε για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε τουλάχιστον 1.000 κωδικούς, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. «Είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι νοιαζόμαστε για κάθε άνθρωπο, για κάθε οικογένεια», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ερωτηθείς για την Επιτροπή Ανταγωνισμού σημείωσε: «Θέλω να κάνει πιο αποτελεσματικά τη δουλειά της η Επιτροπή Ανταγωνισμού και για αυτό την ενισχύουμε με τα μέσα που απαιτούνται».

«Κάνουμε πραγματικότητα τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η αγορά, με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και επισήμανε ότι έχουμε πετύχει τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ε.Ε.. Υπενθύμισε ότι «η ΝΔ κέρδισε το 2023 τις εκλογές με 16% πληθωρισμό, αλλά τώρα κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν εικόνα καταστροφής στη χώρα, παρά τους σημαντικούς στόχους που έχουν επιτευχθεί στα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικά ζητήματα». «Η κυβέρνηση δουλεύει με σχέδιο για μια πιο παραγωγική οικονομία», τόνισε. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στα τρία νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου για τις μεγάλες επενδύσεις, τη μεταποίηση, τις παραμεθόριες περιοχές και τις περιοχές ειδικής ενίσχυσης. Ανάφερε ακόμη τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας, την ενίσχυση των τεχνολογικών και ερευνητικών ινστιτούτων με 370 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού τους, αλλά και των νεοφυών επιχειρήσεων.

Μιλώντας για τον Κώδικα Δεοντολογίας είπε ότι η εφαρμογή του ελέγχεται από τη ΔΙΜΕΑ, επισήμανε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους έχει καταργηθεί και κατέληξε λέγοντας ότι «οφείλουμε να εργαζόμαστε για να ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα και την παραγωγικότητα της χώρας και αυτό δουλεύουμε να κάνουμε. Όπως αυξήθηκε ο πληθωρισμός, αυξήθηκε αντίστοιχα και ο κατώτατος μισθός και βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη της κοινωνικής κατοικίας». «Η χορήγηση ενός ενοικίου είναι πράξη αλληλεγγύης και είναι μέσα στις αξίες της ΝΔ που είναι ο πατριωτισμός, η ελευθερία και η αλληλεγγύη. Οι εκλογές κρίνονται ανάλογα με τα διλήμματα που θα επικρατήσουν και το ποιος θα έχει την πιο αποτελεσματική λύση. Η ΝΔ προσφέρει τα εχέγγυα της σταθερότητας και των καλύτερων προοπτικών και οι Έλληνες θα της δώσουν ισχυρή εντολή να προχωρήσει μπροστά για μια χώρα πιο ισχυρή, παραγωγική και ασφαλή», ολοκλήρωσε το σκεπτικό του ο Υπουργός Ανάπτυξης.