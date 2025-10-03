Χρέη στην εφορία: Έκρηξη στα 112 δισ. ευρώ – Σε αδιέξοδο 4 εκατομμύρια υπόχρεοι

Σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται πλέον πάνω από 4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς την εφορία να «φουσκώνουν» κάθε μήνα.

Μάλιστα, στη συντριπτική τους πλειονότητα οι οφειλέτες δεν μπορούν καν να ρυθμίσουν σε δόσεις τα χρέη τους, διότι έχουν επανειλημμένα πέσει έξω σε προηγούμενες προσπάθειες τμηματικής εξόφλησης των οφειλομένων και δεν τους δίνεται πλέον άλλη ευκαιρία ρύθμισης.

Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα οποία έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, καταδεικνύουν την αρνητική εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η αγορά, καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις φορολογικές υπηρεσίες στο τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους εκτινάχθηκαν στα 111,829 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,558 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.

Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί ότι το 23,57% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές, το οποίο αντιστοιχεί σε 26,35 δισ. ευρώ, αφορά οφειλές που χαρακτηρίζονται ως «ανεπίδεκτες είσπραξης», δηλαδή περιπτώσεις στις οποίες είναι αδύνατη η είσπραξη των χρεών, επειδή ο οφειλέτης και οι συνυπόχρεοί του δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων και απαιτήσεών του.

Επιπλέον, από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που παρουσίασε το ΓΠΚΒ προκύπτει ότι:

1) Μόλις το 2,96% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 111,829 δισ. ευρώ έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε οφειλές ύψους μόλις 3,31 δισ. ευρώ. Το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (16%) εντοπίζεται σε οφειλές από 500 έως 10.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 18,62% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ.

2) Το 60,99% των μη ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών ύψους 85,47 δισ. ευρώ, δηλαδή τα 52,12 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές. Το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από άλλες κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης, όπως πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά), τα οποία αποτελούν το 28,57%, καθώς αγγίζουν τα 24,41 δισ. ευρώ, και μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 10,45%, που αντιστοιχεί σε 8,92 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι 8,46 δισ. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 15,86 δισ. ευρώ αφορούν οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 27,3 δισ. ευρώ οφειλών, από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πηγάζει άνω του 90% των εισπράξεων. Με άλλα λόγια, το σύνολο σχεδόν των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 31,95% των μη ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών.

Αναλύοντας περαιτέρω τις φορολογικές οφειλές που περιλαμβάνονται στο πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (52,12 δισ. ευρώ) διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (47,73%) αφορά τον ΦΠΑ, καθώς οι οφειλές αγγίζουν τα 24,88 δισ. ευρώ. Ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος με ποσοστό 41,70%, ενώ οι φόροι στην περιουσία καταγράφουν χαμηλό ποσοστό, 5,36%, αφού περιλαμβάνουν οφειλές ύψους μόλις 2,79 δισ. ευρώ

3) Στο τέλος Ιουλίου 2025 παρατηρείται αύξηση του αριθμού των φορολογουμένων που είναι οφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών κατά 172.263 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σύγκριση με το τέλος Ιουλίου 2024. Ο αριθμός αυτός διαμορφώθηκε στα 4.001.794 στο τέλος του φετινού Ιουλίου. Η εν λόγω αύξηση προέρχεται από τις χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής (μέχρι 20.000 ευρώ), με τον αριθμό των οφειλετών της κατηγορίας αυτής να αυξάνεται κατά 154.998 πρόσωπα.

4) Το 96,5% του συνόλου των οφειλών είναι ποσά άνω των 10.000 ευρώ. Ειδικότερα, δε, το 76,32% των οφειλών είναι ποσά μεγαλύτερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία χρωστά μόλις το 0,25% των οφειλετών. Δηλαδή τα 85,347 δισ. ευρώ από τα 111,829 δισ. ευρώ του συνόλου των οφειλών βαρύνουν μόλις 9.946 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αντίθετα, το 90,38% των οφειλετών, δηλαδή 3.616.881 φυσικά και νομικά πρόσωπα, χρωστούν ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 10.000 ευρώ, το συνολικό ποσό των οποίων ανέρχεται μόλις σε 3,88 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί μόλις στο 3,47% των συνολικών οφειλών.

5) Οι οφειλές των φυσικών προσώπων αποτελούν το 38,2% του συνόλου, αγγίζοντας τα 42,7 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 69,1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 61,8% του συνόλου.

6) Στα μικρά ποσά οφειλών το σύνολο σχεδόν του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα. Ενδεικτικό είναι ότι το 98% των οφειλών κάτω των 50 ευρώ και το 87,6% των οφειλών κάτω των 10.000 ευρώ πηγάζει από τα φυσικά πρόσωπα. Αντίστοιχα, το πλήθος των φυσικών προσώπων που οφείλουν λιγότερα από 50 ευρώ αντιστοιχεί στο 95,9% των οφειλετών αυτής της κατηγορίας οφειλής, ενώ για οφειλές μικρότερες των 10.000 ευρώ το πλήθος των φυσικών προσώπων διαμορφώθηκε στο τέλος του Ιουλίου του 2025 στα 3.197.097 άτομα, αποτελώντας το 88,4% του συνόλου των οφειλετών με χρέη μέχρι 10.000 ευρώ.

7) Αντίθετα, όσο αυξάνεται το ύψος των οφειλών τόσο ενισχύεται και ο ρόλος των νομικών προσώπων στη διαμόρφωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι στην κατηγορία ληξιπρόθεσμου υπολοίπου άνω του 1 εκατ. ευρώ τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις οφειλές κατά 69,8%, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Ιανουαρίου 2025 τα 59,54 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 6.151, αποτελώντας το 61,84% του πλήθους των οφειλετών με χρέη πάνω από 1 εκατ. ευρώ.