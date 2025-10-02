Προσλήψεις στο Δημόσιο: Η κατανομή το 2026 – Η Β. Χαραλαμπογιάννη στη Ναυτεμπορική TV

Στον προγραμματισμό των προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2026 αναφέρθηκε η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Rush Hour με τη Νικόλ Λειβαδάρη και τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο.

«Τηρούμε τον νόμο, τηρούμε τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, κάθε Σεπτέμβριο το Υπουργικό Συμβούλιο οφείλει να εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων του επόμενου έτους. Αυτό έγινε και φέτος» ανέφερε η υφυπουργός Εσωτερικών.

Όπως τόνισε, «φέτος, με μια πολύ σωστή διαχείριση, καταφέραμε να τηρήσουμε και το 1 προς 1 (για κάθε μία αποχώρηση να γίνεται μία πρόσληψη) και να ικανοποιήσουμε όσες περισσότερες κυβερνητικές προτεραιότητες έχουμε, με ένα νούμερο που αγγίζει τις 20.000 προσλήψεις, συγκεκριμένα 19.489 προσλήψεις, νέες τακτικές προσλήψεις για μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου».

«Είναι ένα τεράστιο στοίχημα να ικανοποιήσουμε στοχευμένα όσες περισσότερες ανάγκες μπορούμε» τόνισε.

Κατανομή των προσλήψεων για το 2026

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Χαραλαμπογιάννη στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, οι προσλήψεις κατανέμονται ως εξής:

Υγεία : Πάνω από 5.200 θέσεις σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, μονάδες ψυχικής υγείας νοσοκομείων. Η κ. Χαραμπογιάννη επεσήμανε ότι την τελευταία 6ετία έχουν γίνει περίπου 25.000 προσλήψεις στην υγεία.

Ένοπλες Δυνάμεις : 1.800 προσλήψεις στον τομέα της άμυνας, μέσω και των παραγωγικών σχολών.

ΑΑΔΕ : 700 προσλήψεις.

Πολιτική Προστασία : 1.020 προσλήψεις, ανάμεσά τους και 600 πυροσβέστες γενικών καθηκόντων.

Προστασία του Πολίτη : 1.860 θέσεις εργασίας (αστυνομικοί, αξιωματικοί και ειδικοί φρουροί).

Κοινωνική πρόνοια: 260 νέες θέσεις στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας.

Η υφυπουργός Εσωτερικών σημείωσε επίσης ότι στην παιδεία πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Σεπτέμβριου 10.000 προσλήψεις.