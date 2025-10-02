Ταμείο Ανάκαμψης: Νέα αναθεώρηση έως το τέλος Οκτωβρίου – Στο επίκεντρο υγεία, ενέργεια, κοινωνική κατοικία

Είμαστε στο τελευταίο μίλι και έχει ιδιαίτερη σημασία να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα ήταν το μήνυμα ευρωπαϊκών πηγών αναφορικά με την πορεία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0».

Όλα τα κράτη-μέλη έχουν περιθώριο έως και τον Αύγουστο του 2026 για να ολοκληρώσουν τα ορόσημα που έχουν τεθεί από κάθε μία χωριστά και να λάβουν το σύνολο των χρημάτων που δικαιούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Έτσι, η Ελλάδα έχει περιθώριο για να προχωρήσει σε μία ακόμα αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0» έως το τέλος Οκτωβρίου και να υποβάλει το 7ο αίτημα εκταμίευσης έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με πηγές της Ε.Ε., η αναθεώρηση αποτελεί την τελευταία ευκαιρία προκειμένου η χώρα μας να προχωρήσει στην απένταξη έργων τα οποία δεν θα ολοκληρωθούν εγκαίρως δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός σε εκείνα όπου ο χρόνος επαρκεί για να ολοκληρωθούν δηλαδή έως και τον Αύγουστο του επόμενου έτους.

Επίσης, μέσω της αναθεώρησης, επενδύσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει αλλά δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων, δεν θα σταματήσουν. Όπως εξηγούσαν αρμόδιες πηγές, μπορούν να μεταφερθούν σε ένα άλλο χρηματοδοτικό σχήμα όπως πχ. στο ΕΣΠΑ ή ακόμα και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Από τις επαφές που είχαν εκπρόσωποι της Κομισιόν με ελληνικά στελέχη τις προηγούμενες ημέρες, προβλήματα εντοπίζονται σε ορισμένα σημεία του Σχεδίου όπως στην κοινωνική κατοικία, στον τομέα της υγείας καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις στις ανακαινίσεις 18 νοσοκομείων και σε 156 κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας αλλά και στην ενέργεια. Ειδικά στο τελευταίο παρατηρούνται «προβλήματα» στα έργα CCS (Carbon Capture and storage) τα οποία σχετίζονται με τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από βιομηχανίες και την αποθήκευσή του στο υπέδαφος. Στην περίπτωση της χώρας μας χρηματοδοτείται η ανάπτυξη της υπόγειας αποθήκης στον Πρίνο, κάτι που εξετάζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ευρωπαϊκές πηγές εξηγούσαν ότι οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν τώρα καθώς αν αλλάξει η δομή του Ταμείου Ανάκαμψης αργότερα, τα έργα που θα βγουν κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς χρηματοδότηση καθώς δεν θα μπορούν να ενταχθούν για παράδειγμα στο ΕΣΠΑ κατά το ήμισυ.

Καλύτερη εκτιμάται ότι είναι η κατάσταση στο σκέλος των δανείων και οι αλλαγές που δρομολογούνται σχετίζονται με μεγαλύτερη ρύθμιση των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το χρονοδιάγραμμα

Ο Οκτώβριος φαίνεται ότι είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός μήνας καθώς γύρω στα μέσα του μήνα αναμένεται να έχουμε την προέγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 6ου αιτήματος της Αθήνας για την εκταμίευση 2,1 δις. ευρώ από το σκέλος των επιδοτήσεων που κατατέθηκε το καλοκαίρι.

Μέχρι το τέλος του μήνα η Ελλάδα θα πρέπει να καταθέσει το αναθεωρημένο Σχέδιο στις Βρυξέλλες. Η έγκριση του θα ανοίξει το δρόμο για την υποβολή του 7ου αιτήματος έως το τέλος Δεκεμβρίου, τόσο από το σκέλος των επιχορηγήσεων όσο και δανείων. Θα εκκρεμούν δύο ακόμα αιτήματα το 2026 με το τελευταίο να τοποθετείται το Σεπτέμβριο του 2026.

Σημειώνεται ότι από το σκέλος των επιδοτήσεων εκκρεμούν ακόμα 5,5 δις ευρώ και 6 δισ, ευρώ από το σκέλος των δανείων. Η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει το 70% των μεταρρυθμίσεων.