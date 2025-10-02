Logo Image

ΥΠΑΑΤ: Παράταση στις αιτήσεις για θερμοκήπια και στέγαστρα φυτικής παραγωγής

Νέα καταληκτική ημερομηνία η 11η Νοεμβρίου 2025

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.9 του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 με τίτλο: «Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής» έως την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 13:00 ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχος της παρέμβασης είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού θερμοκηπίων, για τον εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας των κηπευτικών με ταυτόχρονη μετατόπιση σε καλλιεργητικές πρακτικές υψηλότερης προστιθέμενης αξίας μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας της μεθόδου καλλιέργειας και μείωση των εισροών ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος.

Επιλέξιμες είναι οι αιτήσεις που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων καθώς και από νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 150.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ελλάδα.

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) των αιτήσεων στήριξης πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 30.000 ευρώ, ενώ τα ανώτατα όρια του συνολικού προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο και δικαιούχο θα εξειδικευτούν στην οικεία πρόσκληση και δεν θα ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης γίνεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), https://app.opske.gr/.

Η 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΨΨΥΗ4653ΠΓ-6Ρ2) έχει αναρτηθεί στις επίσημες ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) και του ΣΣ ΚΑΠ (www.agrotikianaptixi.gr).

