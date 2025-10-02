Logo Image

Στο 8,1% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας τον Αύγουστο

Άνεργα ήταν τον Αύγουστο 383.788 άτομα, αριθμός μειωμένος κατά 72.352 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (-15,9%)

Αποκλιμάκωση κατέγραψε το ποσοστό της ανεργίας τον Αύγουστο, υποχωρώντας στο 8,1% έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,7% τον αντίστοιχο περυσινό μήνα και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,3% τον Ιούλιο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, άνεργα ήταν τον Αύγουστο 383.788 άτομα, αριθμός μειωμένος κατά 72.352 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (-15,9%) και κατά 11.542 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-2,9%).

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.337.315 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 79.288 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (1,9%) και μείωση κατά 2.331 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-0,1%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ήταν 3.025.161, αριθμός μειωμένος κατά 35.078 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (-1,1%), αλλά αυξημένος κατά 11.556 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (0,4%).

