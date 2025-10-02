Πού κινούνται τα επιτόκια σε Ελλάδα και Ευρωζώνη

Σχεδόν αμετάβλητο εμφανίζεται το περιθώριο επιτοκίου τον Αύγουστο, συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ωστόσο, ανάμεικτη εικόνα παρατηρείται στα μέσα σταθμισμένα επιτόκια δανείων και καταθέσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά με μόνο τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις να είναι εκείνα που πλησιάζουν τα επίπεδα της Ευρωζώνης.

Περιθώριο επιτοκίου

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το περιθώριο επιτοκίου (spread) για τον Αύγουστο, καθώς μικρές ήταν και οι διαφοροποιήσεις στα επιμέρους επιτόκια.

Ειδικότερα, το περιθώριο επιτοκίου σε νέα δάνεια και καταθέσεις για τον Αύγουστο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,14%, ενώ τον προηγούμενο είχε διαμορφωθεί μόλις στο 4,15%, ενώ σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε και το περιθώριο επιτοκίου και για τα υφιστάμενα δάνεια και καταθέσεις στο 4,34% από 4,35% τον Ιούλιο.

Αυτή η εικόνα δεν μοιάζει σε τίποτα με εκείνη του Ιουλίου, όπου είχε παρατηρηθεί σημαντική μείωση σε σχέση με τον Ιούνιο. Μάλιστα, για τα νέα δάνεια και καταθέσεις, το περιθώριο επιτοκίου είχε καταγράψει μείωση κατά 12 μονάδες βάσεις, ενώ για τα υφιστάμενα η μείωση ήταν 6 μονάδες βάσης.

Μεσοσταθμισμένα επιτόκια

Παρά τη σταθερότητα του spread, διακυμάνσεις εμφανίζονται στα μέσα σταθμισμένα επιτόκια, ενώ μια σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναδεικνύει τις συγκλίσεις ή αποκλίσεις με την Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΤτΕ, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, και διαμορφώθηκε στο 0,31%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς ιδιώτες και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,45%.

Όσον αφορά ξεχωριστά τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις, η εικόνα των επιτοκίων για τα νέα δάνεια έχει διαμορφωθεί ως εξής: Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο νέων δανείων προς ιδιώτες διαμορφώθηκε για τον Αύγουστο στο 5,77%, αυξημένο κατά 6 μονάδες βάσης από το 5,71% του Ιουλίου, ενώ το ίδιο ποσοστό για τις επιχειρήσεις διαμορφώθηκε μειωμένο στο 3,85% από 3,92% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά τις νέες καταθέσεις, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο για τις καταθέσεις των ιδιωτών διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στο 0,28% από το 0,30% τον Ιούλιο, ενώ για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, κατέγραψε μείωση 4 μονάδων βάσης φτάνοντας στο 0,41%.

Με στόχο να διαπιστωθεί η σύγκλιση ή μη με την Ευρωζώνη, τα παραπάνω ποσοστά μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα της ευρωζώνης, τα οποία δημοσίευσε επίσης χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο νέων δανείων προς ιδιώτες ή νοικοκυριά, στην Ευρωζώνη ανέρχεται στο 3,31%, αρκετά μακριά από το ελληνικό ποσοστό του 5,77% που καταγράφηκε τον Αύγουστο. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ανέρχεται στην ευρωζώνη στο 3,46%, με το εγχώριο να διαμορφώνεται σχεδόν κατά 40 μονάδες πιο πάνω. Ωστόσο, είναι και το μοναδικό ποσοστό το οποίο συγκλίνει με αυτό της ευρωζώνης στο εύρος του 3%.

Για τις καταθέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαμορφώνεται στο 1,76% και 1,89% αντίστοιχα, την ώρα που τα ελληνικά επιτόκια πλησιάζουν το μηδέν.