Υπ. Ανάπτυξης: Μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ – Έως 15 Οκτωβρίου η λίστα

Η πρωτοβουλία για μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεμπορίου.

Η λίστα με τους 1.000 κωδικούς θα δοθεί μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Τ. Θεοδωρικάκος: Ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών».

«Ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη» σημείωσε.

Τόνισε επίσης ότι «η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία».

«Αλλά, ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος, για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμα περισσότερους κωδικούς, για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής» συμπλήρωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε περισσότερους από 1.000 κωδικούς έχει υπάρξει συνεργασία του υπουργείου με τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.