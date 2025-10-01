Ένοπλες Δυνάμεις: ΚΥΑ για πλήρη αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5175/30-9-2025) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά, με την οποία επανακαθορίζεται το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης για το στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία.

Μέχρι τώρα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων λαμβάνουν αποζημίωση κατά μέσο όρο για τις 5 από τις 8 ώρες της βραδινής υπηρεσίας. Με τη νέα ΚΥΑ θα αποζημιώνεται το σύνολο των 8 ωρών.

ΚΥΑ ΦΕΚ 5175_30 ΣΕΠ 2025

Για παράδειγμα:

Στρατιωτικός που εκτελεί 6 υπηρεσίες τον μήνα και αποζημιώνεται για 28 ώρες, με τη νέα ΚΥΑ θα αποζημιώνεται για 48 ώρες. Πρόκειται για αύξηση 70% στην αποζημίωση, από 93 € σε 160 € μηνιαίως. Το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 800€.

Στρατιωτικός που εκτελεί 4 υπηρεσίες τον μήνα και αποζημιώνεται για 21 ώρες, με τη νέα ΚΥΑ θα αποζημιώνεται για 32 ώρες. Πρόκειται για αύξηση 52 % στην αποζημίωση, από 70 € σε 107 € μηνιαίως. To ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 440 €.

Επίσης, με την ίδια ΚΥΑ, στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, θεσμοθετείται η αποζημίωση νυχτερινών βαρδιών για τους στρατιωτικούς νοσηλευτές, για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν υφίστατο σχετική πρόβλεψη. Για παράδειγμα, νοσηλευτής με 3 νυχτερινές βάρδιες τον μήνα θα λαμβάνει 80 € ανά μήνα ή 960 € το έτος.

Το συνολικό ποσό των επιπλέον αποζημιώσεων που θα λαμβάνουν τα στελέχη ανέρχεται σε 8,7 εκατ. ευρώ.

Η νέα ΚΥΑ θα εφαρμοστεί από 1/1/2026.