Τρίμηνα έντοκα: Αντλήθηκαν 600 εκατ. με οριακά αυξημένη απόδοση

Με οριακά αυξημένη απόδοση θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), κατά τη σημερινή (1 Οκτωβρίου 2025) δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,78% (έναντι 1,76% που είχε διαμορφωθεί στη δημοπρασία του περασμένου Ιουλίου).

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 994 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,99 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (500 εκατ. ευρώ), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ, αντλήθηκαν δηλαδή 600 εκατ.

Όπως τονίζεται από τον ΟΔΔΗΧ, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας