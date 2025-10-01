Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά για 13ωρο: Βγαίνει φθηνότερα για τον εργοδότη – Διαλύει τις οικογενειακές σχέσεις

Κατά του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, για την καθιέρωση 13ωρης ημερήσιας απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, τάσσεται με ψήφισμά του το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά χαρακτηρίζοντάς το ως σοβαρή οπισθοδρόμηση για τα εργασιακά δικαιώματα και κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί σοβαρή οπισθοδρόμηση έναντι όσων το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα έχει επιτύχει επί δεκαετίες για το θεμελιώδες δικαίωμα της ανθρώπινης εργασίας.

Επισημαίνει ότι η καθιέρωση της 13ωρης εργασίας πραγματοποιείται με την επιμήκυνση του ωραρίου κατά μία (1) ώρα ως υπερεργασία και περαιτέρω με τέσσερεις (4) ώρες ως υπερωρία.

«Με τον ν. 5053/2023 επιτράπηκε η ημερήσια απασχόληση πέραν του 8ώρου έως 13 ώρες, αλλά σε διαφορετικό εργοδότη» σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι «η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο ρύθμιση τίθεται σε βάρος των εργαζομένων, ενώ παράλληλα δεν συμβάλλει στην μείωση της ανεργίας».

«Αν προσλάμβανε άλλον εργαζόμενο, θα κατέβαλε μεγαλύτερες αμοιβές»

«Με τη θέσπισή της ο εργοδότης θα καταβάλει μικρότερες εργατικές αμοιβές στον ίδιο εργαζόμενο, ενώ εάν προσλάμβανε άλλον εργαζόμενο θα κατέβαλε μεγαλύτερες. Οι υπό ψήφιση νέες ρυθμίσεις προστίθενται στο ήδη μειωμένο κόστος της υπερωριακής εργασίας σε συνδυασμό με την προσφάτως καταργηθείσα προσαύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τις υπερωρίες και την εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες” τονίζει ο ΔΣΠ.

Προσθέτει επίσης ότι με την καινοφανή αυτή ρύθμιση οι εργαζόμενοι ωθούνται στην παροχή εξαντλητικού – απάνθρωπου συνεχούς πραγματικού ωραρίου 13 ωρών, πλέον του χρόνου μετάβασης και αποχώρησης από την εργασία, σημειώνοντας ότι η “είναι προφανές ότι η ανωτέρω ρύθμιση αντίκειται στην επιβεβλημένη με σχετική Οδηγία της ΕΕ υποχρεωτική 11ωρη ανάπαυση των εργαζομένων μεταξύ του ωραρίου εργασίας».

Διαλύει τις οικογενειακές σχέσεις

Συμπληρώνει εξάλλου ότι «η ρύθμιση θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή, καθώς διαλύει τις οικογενειακές σχέσεις με τη συνεχόμενη πολύωρη απουσία των γονέων από την οικογενειακή εστία» ενώ δεν αποκλείει εργατικά ατυχήματα από την εξαντλητική απασχόληση των εργαζομένων.

Επιφυλάξεις και για άλλες ρυθμίσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά εκφράζει την έντονη επιφύλαξή του και για άλλες ρυθμίσεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, όπως για την καθιέρωση της υπερωριακής απασχόλησης για την εκ περιτροπής εργασία, για τον κατακερματισμό της ενιαίας άδειας αναψυχής, για τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου με 10ωρη απασχόληση χωρίς προσαύξηση επί τέσσερις ημέρες την εβδομάδα για όλο πλέον το έτος, αντί των έξι (6) μηνών που ισχύει σήμερα.

Επιπρόσθετα, εκφράζει έντονες επιφυλάξεις και για την κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης εγγράφων στον χώρο εργασίας (έντυπα ατομικών συμβάσεων εργασίας κλπ.), για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ της ατομικής σύμβασης εργασίας και των τροποποιήσεών της, καθώς και για τη δυνατότητα ετεροχρονισμένης αναγγελίας της χορηγηθείσας άδειας αναψυχής, τα οποία δυσχεραίνουν το ελεγκτικό έργο των οργάνων του ΣΕΠΕ στον χώρο των εργασιακών σχέσεων.