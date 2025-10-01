Logo Image

ΤτΕ: Μειώσεις στα επιτόκια νέων δανείων και καταθέσεων τον Αύγουστο με… εξαιρέσεις

Αμετάβλητα παρέμειναν τα επιτόκια των υφιστάμενων δανείων

Μικρή μείωση κατέγραψαν τον Αύγουστο τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια  νέων καταθέσεων και δανείων, με το περιθώριο επιτοκίου να παραμένει αμετάβλητο, ενώ σταθερή εμφανίζεται και η εικόνα για τις υφιστάμενες καταθέσεις και δάνεια.

Αναφορικά με τις επιμέρους κατηγορίες δανείων και καταθέσεων, μικρή αύξηση παρατηρείται σε ορισμένες κατηγορίες των νέων καταναλωτικών και στεγαστικών.

Νέες καταθέσεις & δάνεια

Πιο αναλυτικά, για τον Αύγουστο, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, και διαμορφώθηκε στο 0,31%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,10%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 1,12%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις επίσης μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,62%.

Όσον αφορά τα δάνεια, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,45%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,66%.

Παράλληλα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,47%, ενώ αύξηση είδε και το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο κατά 19 μονάδες βάσης διαμορφωμένο στο 3,55%.

Για τα νέα επιχειρηματικά δάνεια, το μέσο επιτόκιο τους για δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,50%, ενώ για τα δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης διαμορφωμένο στο 3,71%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,11%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,71%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,21%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 3,62%.

Υφιστάμενες καταθέσεις και δάνεια

Όσον αφορά τις υφιστάμενες καταθέσεις,  το  μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,32%, τον Αύγουστο του 2025.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,28%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε επίσης κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,66%.

Όσον αφορά τα υφιστάμενα δάνεια, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,66%. Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,61%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρέμεινε εξίσου σχεδόν αμετάβλητο στο 8,16%. Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν και τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών.

