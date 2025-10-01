Logo Image

Πληθωρισμός: Σημαντική υποχώρηση στο 1,8% τον Σεπτέμβριο

Στα χαμηλότερα επίπεδα από την εποχή της πανδημίας ο πληθωρισμός - Αποκλιμάκωση σε τρόφιμα, ενέργεια, υπηρεσίες

Ραλλού Αλεξοπούλου [email protected]

Αρκετά χρόνια πίσω -στα χαμηλότερα επίπεδα από την εποχή της πανδημίας- γύρισε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, καθώς κατέγραψε σημαντική επιβράδυνση στο 1,8% από 3,1% τον Αύγουστο. Πρόκειται για τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό σε επίπεδο ευρωζώνης μετά τη Γαλλία (1,1%) και την Κύπρο (0%), ενώ κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με την Ιταλία (1,8%). Αντίθετα, στην ευρωζώνη ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή τον προηγούμενο μήνα κατέγραψε μικρή άνοδο στο 2,2% από 2% τον Αύγουστο.

Η αποκλιμάκωση του ρυθμού ανόδου των τιμών στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες αλλά και η πτώση στην ενέργεια φαίνεται ότι ήταν οι βασικές αιτίες για την υποχώρηση του πληθωρισμού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 1,8% από 3,1% τον Αύγουστο και 3,7% τον Ιούλιο. Ο δείκτης της ενέργειας μειώθηκε κατά 3,7%, τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 1,4% και οι υπηρεσίες κατά 3,4%.

Για το σύνολο των χωρών της ζώνης του ευρώ, τα στοιχεία δείχνουν μικρή επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο στο 2,2% από 2% τον Αύγουστο.

Αποκλιμάκωση σε τρόφιμα, ενέργεια, υπηρεσίες

Πιο συγκεκριμένα στη χώρα μας παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των τιμών στην ενέργεια κατά 3,7% έναντι μείωσης 1,9% τον Αύγουστο. Όσον αφορά τον κλάδο των υπηρεσιών, τον Σεπτέμβριο οι τιμές αυξήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τον Αύγουστο κατά 3,4% από 4,9%. Αποκλιμάκωση κατέγραψαν οι τιμές τον κλάδο τροφίμων-ποτών και καπνού όπου παρατηρήθηκε σημαντική επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης στο 1,4% από 2,4% τον Αύγουστο.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή στις 9 Οκτωβρίου.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο ρυθμός αύξησης των τιμών στον κλάδο των τροφίμων-ποτών και καπνού κατέγραψε οριακή επιβράδυνση κατά 3% από 3,2% τον Αύγουστο. Οι τιμές στην ενέργεια συνέχισαν να υποχωρούν, ωστόσο παρατηρείται σημαντική επιβράδυνση στον ρυθμό υποχώρησης κατά 0,4% έναντι μείωσης 2% τον Αύγουστο. Μικρή αύξηση κατέγραψαν οι τιμές στον κλάδο των υπηρεσιών οι οποίες αυξήθηκαν κατά 3,2%.

Ανοδικά κινήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα ο πληθωρισμός στη Γερμανία ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,4%. Σε υψηλότερα από το αναμενόμενο επίπεδα κυμάνθηκε ο πληθωρισμός στην Ισπανία, στο 3% από 2,7% τον Αύγουστο. Η άνοδος των τιμών στον κλάδο των υπηρεσιών οδήγησε σε άνοδο του γαλλικού πληθωρισμού στο 1,1% έναντι αύξησης 0,8% στον Αύγουστο. Αμετάβλητος στο 1,8% παρέμεινε ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Σεπτέμβριο στην Ιταλία.

Ποσοστά πληθωρισμού (%) – ΕνΔΤΚ. Πηγή: Eurostat

