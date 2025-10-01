Βραχυχρόνια μίσθωση: Ποια ακίνητα απειλούνται με άμεση διαγραφή από τις πλατφόρμες

Από σήμερα όποιος νοικιάζει ακίνητο με βραχυχρόνια μίσθωση, το οποίο δεν είναι κύριας χρήσης, που δεν έχει νομιμοποιηθεί από την πολεοδομική διαδικασία, θα διαγράφεται από τα μητρώα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και από τις πλατφόρμες.

Αιτία, η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τη βραχυχρόνια μίσθωση το οποίο στοχεύει σε αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς και στην κάλυψη της ανάγκης για αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση.

Όσα λοιπόν ακίνητα εμφανίζονται ως υπόγεια, αποθήκες, γκαράζ ή βοηθητικοί χώροι θα διαγράφονται δηλαδή οι ιδιοκτήτες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν καταχώρηση εάν δεν υπάρχει ενεργός αριθμός μητρώου. Αντίθετα, θα συνεχίσουν να διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση τα ακίνητα που θεωρούνται κύριας χρήσης, δηλαδή εκείνα που διαθέτουν χώρους καθημερινής διαβίωσης όπως υπνοδωμάτια, σαλόνια, κουζίνες, τραπεζαρίες και γραφεία. Οι βοηθητικοί χώροι όπως αποθήκες, γκαράζ, υπόγεια θα τεθούν εκτός πλαισίου, με τα ΑΜΑ τους να ακυρώνονται αυτόματα από τις πλατφόρμες.

«Είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο και δώσαμε μήνες προσαρμογής ώστε ο καθένας να μπορεί να ενημερωθεί από 1η Οκτωβρίου…. Για αυτό δώσαμε και τον χρόνο της προσαρμογής δήλωσε πρόσφατα η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσιάζοντας τις νέες προδιαγραφές βάσει των οποίων θα πρέπει να λειτουργούν όσα ακίνητα διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση από την 1η Οκτωβρίου.

Η ΑΑΔΕ αντλώντας δεδομένα από το Ε9, το Κτηματολόγιο και τα δηλωμένα ΑΜΑ στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής θα προχωρά σε διασταυρώσεις προκειμένου να ελέγξει κατά πόσο το ακίνητο που δηλώθηκε για μίσθωση είναι καταχωρημένο ως χώρος κύριας χρήσης. Με την ολοκλήρωση της διασταύρωσης η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα απενεργοποιεί αυτόματα τα συγκεκριμένα ακίνητα και θα ακυρώνει τον αριθμό μητρώου. Στη συνέχεια θα υπάρχει ηλεκτρονική ενημέρωση προς τις μεγάλες πλατφόρμες προκειμένου τα ακίνητα χωρίς έγκυρο ΑΜΑ να μην μπορούν να ανεβαίνουν ως καταχωρήσεις.

Με βάση τους νέους κανόνες, από σήμερα και εφεξής ένα ακίνητο για να διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση εκτός από το να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, θα πρέπει επίσης να διαθέτει:

ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν,

υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής, και

πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Αρχίζουν οι έλεγχοι

Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν έλεγχοι για το κατά πόσο οι ιδιοκτήτες έχουν συμμορφωθεί με τις νέες προδιαγραφές από υπαλλήλους του υπουργείου Τουρισμού αλλά και από μεικτά συνεργεία ελέγχου με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και υπαλλήλους του υπουργείου Τουρισμού.

Για τον έλεγχο θα υπάρξει ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διενέργειά του, προκειμένου ο ιδιοκτήτης να προσκομίσει κάθε στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνδρομή των παραπάνω προδιαγραφών. Ο ελεγχόμενος, οφείλει να επιδείξει τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και όποια στοιχεία ζητηθούν προς απόδειξη τήρησης των παραπάνω προδιαγραφών.

Αν δεν επιτραπεί η είσοδος για έλεγχο, αν το ακίνητο δεν πληροί τις προδιαγραφές ή αν ο διαχειριστής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, επιβάλλεται άμεσα πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Εάν δεν πραγματοποιηθεί νέος έλεγχος εντός ενός έτους από την επιβολή του προστίμου και διαπιστωθεί νέα παράβαση, το πρόστιμο διπλασιάζεται (10.000 ευρώ), ενώ για κάθε επόμενη παραβίαση η επιβολή προστίμου φτάνει το τετραπλάσιο του αρχικού (20.000 ευρώ).