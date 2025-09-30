Logo Image

ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Σημανδράκου: Φακές… Ζωγράφου και επίκληση συμβολαιογράφου ο οποίος ήταν 20 χρόνια νεκρός 

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Σημανδράκου: Φακές… Ζωγράφου και επίκληση συμβολαιογράφου ο οποίος ήταν 20 χρόνια νεκρός 

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

«Πρέπει να πληρωθεί ο Γιώργος» ή «φραπές» - Τι ισχυρίστηκε ότι του είπε ο πρώην γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ.Στρατάκος

Για πιέσεις ώστε να πληρωθούν δεσμευμένοι ΑΦΜ, έκανε λόγο ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος, κατά την σημερινή κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή.

Φέρνοντας ένα παράδειγμα, ισχυρίστηκε ότι ο πρώην γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στρατάκος, τον είχε καλέσει στο τηλέφωνο για να του πει: «Πρέπει να πληρωθεί ο Γιώργος… (σ.σ. Ξυλούρης ή κατά κόσμον “φραπές”)». Μάλιστα, κατέθεσε πως του ζητήθηκε να μη γίνει έλεγχος «στο σύνολο της εκμετάλλευσης» του «φραπέ», αλλά «σε μέρος» αυτής.

Παράλληλα, φέρεται να αναφέρθηκε σε χαρακτηριστικά παραδείγματα σκανδαλωδών αιτήσεων για επιδοτήσεις, που ήρθαν σε γνώση του. Σε μία περίπτωση  δηλωνόταν καλλιέργεια φακών στου Ζωγράφου. Επίσηςπήρχαν και κρούσματα με ψευδείς αποδοχές κληρονομιάς, με μία εξ αυτών να αφορά επίκληση συμβολαιογράφου, ο οποίος ήταν ήδη 20 χρόνια νεκρός

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube