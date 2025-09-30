Νομοσχέδιο ΔΕΘ: Όλες οι φοροελαφρύνσεις – Τι προβλέπεται για ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ

«Πράσινο φως» άναψε το Υπουργικό Συμβούλιο στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και περιλαμβάνει, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «ένα ολοκληρωμένο πλέγμα φορολογικών και άλλων ρυθμίσεων, με στόχο:

Την στήριξη των οικογενειών με έμφαση στους πολύτεκνους,

την ενίσχυση της μεσαίας τάξης,

την ουσιαστική ελάφρυνση των νέων που ξεκινούν τη ζωή τους,

την τόνωση της περιφέρειας και των ακριτικών περιοχών,

καθώς και τη δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς».

Επιπλέον, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει πρόσθετες ρυθμίσεις μείωσης της φορολογίας ακινήτων, μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης, επεκτάσεις φορολογικών κινήτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος καθώς και μισθολογικές ρυθμίσεις για τα σώματα ασφαλείας, τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων όπως οι μηχανικοί και οι ερευνητές.

Αναλυτικά τα μέτρα που εγκρίθηκαν είναι:

Α. Φορολογικές Ρυθμίσεις

1. Αναμόρφωση φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

Γενικές παρεμβάσεις:

Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ: Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20% Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26% Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε: 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο: 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.



Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:

Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026 και (α) οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από την μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους καθώς ο φόρος παρακρατείται, (β) οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.

2. Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους

Από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου το όριο ορίζεται σε χίλιους επτακόσιους (1.700) κατοίκους. Εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

Το μέτρο, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών στις εν λόγω περιοχές της επικράτειας. Αφορά 12.720 οικισμούς (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας τόσο στην ηπειρωτική, όσο και νησιωτική Ελλάδα.

3. Μείωση φορολογίας εισοδήματος από ακίνητα

Από το φορολογικό έτος 2026 θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα έως τα 12.000 εφαρμόζεται συντελεστής 15% και στη συνέχεια αυξάνεται σε 35%. Άμεσα ωφελούμενοι εκτιμώνται σε 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου με έως 20.000 κατοίκους

Από 1/1/2026 μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

5. Μείωση Τεκμηρίων διαβίωσης

Μειώνονται τα τεκμήρια για τις κατοικίες από 30% έως 35%. Για τα αυτοκίνητα, για όσα έχουν ταξινομηθεί μετά το 2010, τα τεκμήρια θα υπολογίζονται βάσει ρύπων, με σημαντική ωφέλεια για αυτοκίνητα κάτω της δεκαετίας. Επιπλέον θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα. Οι ωφελούμενοι είναι περίπου 477.000 φορολογούμενοι με προστιθέμενη διαφορά φόρου εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Επεκτάσεις φορολογικών κινήτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος

Επεκτείνεται και για το 2026 η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 έτη για κενές κατοικίες που θα μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση.

Επεκτείνεται για μια ακόμη μια χρονιά, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

7. Θέσπιση καθεστώτος υπερεκπτώσεων επενδυτικών δαπανών 100% σε στρατηγικούς τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων

Προκειμένου να κινητροδοτηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς που σήμερα η δραστηριότητα στην ελληνική αγορά είναι εξαιρετικά περιορισμένη, οι επενδυτικές δαπάνες που αφορούν στους τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων, αεροσκαφών και εξαρτημάτων αυτών, θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Επιπλέον στις επενδύσεις αυτές θα δίνεται το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης, όπως γίνεται με τις στρατηγικές επενδύσεις.

8. Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

Από τον Ιανουάριο του 2026 καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης που επιβαρύνει περισσότερους από 1 εκατ. λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης, τόσο νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων. Το τέλος σήμερα ανέρχεται σε 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού.

9. Παρεμβάσεις στο ελάχιστο εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών

Επεκτείνεται η πρόβλεψη για μείωση 50% του ελάχιστου εισοδήματος που ισχύει σήμερα για οικισμούς με πληθυσμό έως 500 ατόμων ή δημοτικές κοινότητες εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 ατόμων, σε όλους τους οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 άτομα. Συνεπώς στο μειωμένο ποσό εντάσσονται ακόμη 176 οικισμοί οι οποίοι οριακά τίθεντο εκτός ρύθμισης. Επιπλέον μείωση 50% θα έχουν και τα σχολικά κυλικεία πανελλαδικά.

Εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης τέκνου και τα επόμενα δύο έτη. Εκτιμάται ότι ωφελούνται περίπου 6.000 νέες μητέρες.

Β. Κυριότερες μισθολογικές ρυθμίσεις

Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών: Για τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών προβλέπεται (α) η αύξηση του επιδόματος ειδικών καθηκόντων από 120 έως 184 ευρώ αναλόγως της θέσης, (β) η θέσπιση επιδόματος ειδικών καθηκόντων σε επιπλέον κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών και (γ) η αύξηση των αποζημιώσεων για τα δίδακτρα φοίτησης των τέκνων των υπαλλήλων. Επισημαίνεται ότι με ΚΥΑ θα αυξηθεί και η αποζημίωση της υπηρεσίας αλλοδαπής, αναλόγως της χώρας που υπηρετούν τα στελέχη. Αναγνωρίζεται μισθολογικά, κατ’ αναλογία του μεταπτυχιακού, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, το δίπλωμα του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσιο κόστος 7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Θεσπίζεται αφορολόγητο για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.

Οι νέες επιμέρους ρυθμίσεις που εισάγονται, επιπλέον όσων ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ:

Παρατείνεται η ισχύς των κινήτρων για πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών και για το φορολογικό έτος 2026. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται και για το 2026 έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων του 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως. Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες προσμετρώνται διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Στη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και το ζήτημα που ανέκαμψε με τη Νέα Βύσσα, η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα ισχύει για οικισμούς που έχουν καταγράψει στην απογραφή έως 1.700 κατοίκους.

Στη φορολογία εισοδήματος, επιπλέον των γενικότερων φορολογικών μειώσεων, μειώνεται και από 22% σε 20% ο συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών των ιατρών.

Στην επέκταση και το 2026 της απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος ακινήτων που μισθώνονται με μακροχρόνια μίσθωση πραγματοποιούνται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Σήμερα η απαλλαγή ισχύει για κατοικίες με εμβαδόν ως 120 τ.μ.. Σε περίπτωση που η ενοικίαση αφορά τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια, η απαλλαγή θα δίνεται και για σπίτια με μεγαλύτερο εμβαδόν. Πιο συγκεκριμένα το ανωτέρω όριο των 120 τ.μ. διευρύνεται για 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των δύο. Σήμερα η απαλλαγή αφορά τη πρώτη μίσθωση διάρκειας 3 τουλάχιστον ετών. Ωστόσο δεν συνεχίζει σε περίπτωση που εντός της τριετίας αποχωρήσει ο ενοικιαστής και γίνει νέα μακροχρόνια μίσθωση σε άλλον. Για αυτό το σκοπό, και αποτρέποντας την περίπτωση καταστρατήγησης του μέτρου με επαναλαμβανόμενες μισθώσεις βραχείας διάρκειας, η απαλλαγή συνεχίζει να ισχύει για το υπολειπόμενο διάστημα και εφόσον το ακίνητο κενωθεί άπαξ και εκμισθωθεί εκ νέου. Ειδικά για περιπτώσεις μίσθωσης σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς σε ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, η απαλλαγή ισχύει και εφόσον το ακίνητο μισθώνεται τουλάχιστον για έξι (6) συνεχόμενους μήνες και εφόσον δεν διατεθεί το ακίνητο εντός των 3 ετών για βραχυχρόνια μίσθωση.

Στο μισθολόγιο των σωμάτων ασφαλείας προβλέπεται επίδομα διοίκησης, κατ’αναλογία με τις ένοπλες δυνάμεις, και για την αστυνομία, την πυροσβεστική κα το λιμενικό.

Το επίδομα των 130 ευρώ που λαμβάνουν τα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις σε μονάδες του Έβρου και ακριτικά νησιά, καθώς και οι ένοπλες δυνάμεις σε μονάδες προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου, επεκτείνεται και στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν στους συνοριακούς σταθμούς και τμήματα της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης).

Η μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων πέρα από τους οικισμούς έως 1500 κατοίκους εκτός Αττικής που έχει εξαγγελθεί, εφαρμόζεται και για τα σχολικά κυλικεία πανελλαδικά.

Στην κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης προβλέπεται αναπλήρωση των εσόδων του ΕΚΚΟΜΕΔ που εισέπραττε το 50% του τέλους, από ισόποση ετήσια επιχορήγηση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Θεσπίζεται επίδομα ιδιαίτερων καθηκόντων στο προσωπικό των Σωφρονιστικών καταστημάτων ύψους 100 ευρώ. Η μεταρρύθμιση αυτή θα συνοδευτεί με ΚΥΑ για τον καθορισμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αναλόγως των καθηκόντων, εις αντικατάσταση του αντίστοιχου οριζόντιου επιδόματος που ισχύει σήμερα. Με τον συνδυασμό αυτών των μέτρων θα λάβει και το εν λόγω προσωπικό μεσοσταθμικά την αύξηση των 100 ευρώ που έλαβαν τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας από την θέσπιση του επιδόματος επικινδυνότητας.

Θεσπίζεται μισθολογική διάκριση για τους Διευθυντές που υπηρετούν στην Προεδρεία της Κυβέρνησης και κυρίως στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, έναντι των προϊσταμένων, καθώς με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο οι δύο θέσεις ευθύνης αμείβονται ομοίως.

Ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και θα θεσμοθετηθούν σε άλλα νομοσχέδια ή θα ρυθμιστούν με Υπουργικές αποφάσεις: