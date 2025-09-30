ΓΣΕΕ σε Κεραμέως: Γιατί πρέπει να αποσυρθούν οι ρυθμίσεις για χρόνο εργασίας-άδεια αναψυχής

Τις αναλυτικές παρατηρήσεις της και την έντονη διαφωνία της για τα προωθούμενα εργασιακά κατέθεσε με επιστολή της στην υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η ΓΣΕΕ.

Επισημαίνει τη δεδομένη θέση της για απόσυρση από το εργασιακό νομοσχέδιο όλων των άρθρων που περιέχουν διατάξεις που σχετίζονται με τη διάρκεια και την οργάνωση του χρόνου εργασίας, καθώς και την ετήσια άδεια αναψυχής των εργαζομένων.

Για τη Συνομοσπονδία είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι ρυθμίσεις, για τις οποίες απαιτεί την απόσυρσή τους και προχωρά στην αυριανή 24ωρη γενική απεργία, επιδεινώνουν την εργασιακή ανασφάλεια και ενισχύουν το μοντέλο της ελαστικής και απροστάτευτης εργασίας.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο με τις παρατηρήσεις της ΓΣΕΕ επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη».