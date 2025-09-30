Τουρισμός: Ισχυρό ενδιαφέρον από τη Βοσνία για πακέτα διακοπών στην Ελλάδα

Εκδήλωση προβολής και προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη βοσνιακή τουριστική αγορά πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Σεράγεβο, προκαλώντας το ισχυρό ενδιαφέρον των βόσνιων επισκεπτών για διακοπές στην Ελλάδα.

Την εκδήλωση οργάνωσε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου η Υπηρεσία Εξωτερικού ΕΟΤ Σερβίας, σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία στο Σαράγεβο.

Προσκεκλημένοι ήταν tour operators, δημοσιογράφοι του τουριστικού ρεπορτάζ της Βοσνίας, εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομίας και Τουρισμού του Καντονιού του Σαράγεβο, εκπρόσωποι αεροδρομίων, εκπρόσωποι του Τουριστικού Οργανισμού Σαράγεβο, κ.α.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε η πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Σαράγεβο, Ιωάννα Ευθυμιάδου, η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πραγματοποίηση για πρώτη φορά μιας τέτοιας εκδήλωσης. Στο ίδιο πνεύμα, ο προϊστάμενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ., Ιάκωβος Κολλάρος, σημείωσε ότι η προσπάθεια αυτή μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας των δύο κρατών.

Ακολούθως, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Σερβίας, Γιώργος Κακούτης, προέβη σε παρουσίαση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Κύρια σημεία της παρουσίασής του ήταν η ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδίου του Ελληνικού Τουρισμού, η ανάλυση των θεματικών τουριστικών προϊόντων ανά περιφέρεια, καθώς και η παρουσίαση των κυριότερων υποδομών.

Στον γύρο των συνομιλιών με τους συμμετέχοντες τονίστηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης απευθείας σύνδεσης των δύο πρωτευουσών, ενώ διαπιστώθηκε το έντονο ενδιαφέρον της βοσνιακής τουριστικής αγοράς για τη δημιουργία πακέτων διακοπών στην Ελλάδα.