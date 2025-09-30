Κλιμάκιο του ΔΝΤ στην Αθήνα:  Συναντήσεις με Τράπεζα της Ελλάδος, ΥΠΟΙΚ και τράπεζες

Στην Αθήνα βρίσκεται κλιμάκιο του ΔΝΤ που αναμένεται να πραγματοποιήσει μια σειρά από συναντήσεις στο πλαίσιο του Financial Sector Assessment Program (FSAP).

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», το κλιμάκιο του ΔΝΤ θα βρίσκεται εδώ για τις επόμενες δύο εβδομάδες ενώ σήμερα αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, καθώς και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα πλούσιο πρόγραμμα συναντήσεων, με την πλειοψηφία αυτών να αφορά την ΤτΕ, ενώ είναι προγραμματισμένες συναντήσεις και με τις 6 μεγαλύτερες τράπεζες -τις 4 συστημικές και CrediaBank και Optima Bank, το ΤΕΚΕ (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων), καθώς και το Υπερταμείο. Παράλληλα, θα δουν, σύμφωνα με πληροφορίες, και 1 servicer, 1 ή 2 ασφαλιστικές και μια ΕΠΕΥ.

Οι επισκέψεις του κλιμακίου του ΔΝΤ, αναμένεται να είναι συχνότερες το επόμενο διάστημα, αλλά σίγουρα όχι για τους ίδιους λόγους που ήταν εδώ την προηγούμενη δεκαετία. Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος φαίνεται να αποτελεί case study για τους διεθνείς θεσμούς στο πλαίσιο του Financial Sector Assessment Program (FSAP). Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν» θα υπάρξει μια 2η αποστολή τον Ιανουάριο, ενώ μετά το Πάσχα αναμένεται να δημοσιευτεί η σχετική έκθεση.

Μια αξιολόγηση business as usual

Όπως τονίζουν τραπεζικές πηγές, η αξιολόγηση FSAP πρόκειται για μια ενδελεχή αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε κάθε χώρα, με έμφαση στη λειτουργία των θεσμών, όπως η Κεντρική Τράπεζα, το Υπουργείο Οικονομικών και το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων. Επί της ουσίας, εξηγεί η πηγή, είναι μια αξιολόγηση του πλαισίου και της ικανότητας των αρχών να διασφαλίζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε μία χώρα. Συνολικά, αποτελεί ένα business as usual assessment το οποίο συνήθως γίνεται κάθε 5 με 10 έτη.

Στην Ελλάδα, υπενθυμίζεται ότι γίνει τελευταία φορά το 2006 και έκτοτε λόγω της κρίσης και των προγραμμάτων δεν είχε ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο.

Το ερωτηματολόγιο

Οι ελληνικές αρχές, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών είχαν ερωτηθεί πριν 1,5 χρόνο από το ΔΝΤ στο πλαίσιο του FSAP. Στο ερωτηματολόγιο, είχαν ανταποκριθεί θετικά τονίζοντας την κανονικότητα στην οποία έχει επέλθει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.