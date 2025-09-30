Η λίστα των φορολογικών παραδείσων: Τα 39 κράτη που χαρακτηρίζονται «μη συνεργάσιμα φορολογικά»

Φορολογικοί παράδεισοι χαρακτηρίζονται εμμέσως 39 κράτη, τα οποία είναι έξω από τη διεθνή συνεργασία για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις επενδύσεις αλλοδαπών κατοίκων σε επιχειρήσεις της επικράτειάς τους

Πρόκειται για κράτη που χαρακτηρίζονται «μη συνεργάσιμα φορολογικά» για το έτος 2024, καθώς δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα (και με άλλες χώρες της Ε.Ε. κ.λπ.) σύμβαση διοικητικής συνδρομής στον φορολογικό τομέα ή δεν έχουν υπογράψει την Κοινή Σύμβαση Συμβουλίου της Ευρώπης – ΟΟΣΑ για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα ούτε έχουν δεσμευτεί για αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Ως εκ τούτου, καμία πληροφορία για καταθέσεις ή άλλες μορφές χρηματοοικονομικών τοποθετήσεων Ελλήνων φορολογουμένων στα συγκεκριμένα κράτη δεν παρέχεται στη χώρα μας από τις δικές τους φορολογικές αρχές. Αυτό έχει ως κύρια συνέπεια να καθίσταται αδύνατο για την ελληνική φορολογική διοίκηση να εντοπίσει τυχόν φυγάδευση μεγάλου ύψους χρηματικών ποσών στις τράπεζες των κρατών αυτών από Έλληνες φορολογούμενους.

Η μη συμμόρφωση των κρατών αυτών με τις προδιαγραφές φορολογικής διαφάνειας που έχουν θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΟΣΑ έχει ως πρόσθετη συνέπεια να μην είναι εύκολο από την πλευρά της ελληνικής φορολογικής διοίκησης να αναγνωρίσει ως εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα ελληνικών επιχειρήσεων τυχόν δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει στα κράτη αυτά και να απαιτούνται από τους Έλληνες επιχειρηματίες πρόσθετες διαδικασίες προκειμένου να αποδείξουν ότι τυχόν τέτοιες δαπάνες δεν υποκρύπτουν φοροαποφυγή και να επιτύχουν τελικά την αναγνώριση της έκπτωσής τους από τα ακαθάριστα έσοδά τους

Τι σημαίνει η αποχή

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), πρόκειται για κράτη τα οποία δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους, σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, έχει εξεταστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και δεν έχει χαρακτηριστεί «ως σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη», και τα οποία:

α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στον φορολογικό τομέα ή δεν έχουν υπογράψει την Κοινή Σύμβαση Συμβουλίου της Ευρώπης – ΟΟΣΑ για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και

β) δεν έχουν δεσμευτεί για αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών με έναρξη το έτος 2018, το αργότερο.

Σύμφωνα, εξάλλου, με την περίπτωση ιγ) του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το σύνολο των δαπανών οι οποίες καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος «μη συνεργάσιμο» δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα ελληνικής επιχείρησης, εκτός εάν ο Έλληνας επιχειρηματίας αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013):

Μη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους, σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, έχει εξεταστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και δεν έχει χαρακτηριστεί «ως σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη», και τα οποία: α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στον φορολογικό τομέα ή δεν έχουν υπογράψει την Κοινή Σύμβαση Συμβουλίου της Ευρώπης – ΟΟΣΑ για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και β) δεν έχουν δεσμευθεί για αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών με έναρξη το έτος 2018, το αργότερο.

Τα μη συνεργάσιμα κράτη καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου και περιλαμβάνονται σε κατάλογο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος δημοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους ως εξής: α) Αφαιρούνται τα κράτη που μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης έχουν συνάψει και εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής. β) Προστίθενται τα κράτη που: αα) ενώ έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής, οι διατάξεις της εν λόγω σύμβασης ή η εφαρμογή τους δεν επέτρεψαν στην ελληνική φορολογική διοίκηση να λάβει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, ββ) δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής, αν και η Ελλάδα είχε προτείνει, πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους, τη σύναψη τέτοιας σύμβασης. γ) Αφαιρούνται ή προστίθενται τα κράτη που δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής, στα οποία η Ελλάδα δεν είχε προτείνει τη σύναψη τέτοιας σύμβασης πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους και για τα οποία το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα που συστήθηκε με απόφαση του ΟΟΣΑ της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, θεωρεί ότι αντίστοιχα προβαίνουν ή όχι στην ανταλλαγή όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των φορολογικών νομοθεσιών των συμβαλλόμενων μερών.

Ο κατάλογος