Πιο ακριβό το ρεύμα για τα νοικοκυριά: «Τσιμπάνε» οι τιμές στα πράσινα τιμολόγια

Επιστροφή στις αυξήσεις στα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος αναμένεται να σηματοδοτήσει ο Οκτώβριος σε συνέχεια των υψηλότερων τιμών στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον Σεπτέμβριο.

Ως γνωστόν, οι χρεώσεις των «πράσινων» τιμολογίων που ανακοινώνονται την 1η κάθε μήνα συναρτώνται και αντανακλούν τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς με το βαθμό που συμβαίνει αυτό να καθορίζεται από την εμπορική πολιτική των παρόχων.

Σε γενικές γραμμές, οι εταιρείες επιδιώκουν να «ακολουθούν» τις αυξομειώσεις της χονδρικής αγοράς, καθώς αυτό συνιστά σε ένα μεγάλο βαθμό και το κόστος που έχουν, σε μια προσπάθεια να διατηρούν σε θετικό πρόσημο το χαρτοφυλάκιο τους με τις εισροές να ισοσκελίζουν και να ξεπερνάνε τις εκροές.

Όπως έχουμε δει μέχρι σήμερα, η εν λόγω αρχή «παραβιάζεται» κατά καιρούς και σε ορισμένα προϊόντα με ορισμένα πακέτα να προσφέρονται φθηνότερα σε σχέση με το πραγματικό κόστος, πράγμα που προκύπτει από τον σχεδιασμό της εμπορικής πολιτικής μιας εταιρείας.

Ακολουθούν τη χονδρική αγορά

Σε κάθε περίπτωση, όπως διευκρινίζουν πηγές της αγοράς, η προσφιλή πλέον τακτική των εταιρειών, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα «πράσινα» τιμολόγια που αντιπροσωπεύουν και ένα σημαντικό κομμάτι του πελατολογίου τους, παραμένει η ίδια και αφορά την «συμμόρφωση» ει δυνατόν με τις αυξομειώσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Σε αυτή την κατεύθυνση, οι βασικές εκτιμήσεις θέλουν να «τσιμπάνε» προς τα πάνω οι «πράσινες» χρεώσεις τον Οκτώβριο, ακολουθώντας την ανοδική τροχιά της χονδρικής. Η τελευταία «έκλεισε» στα 92,77 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο, ήτοι αυξημένη κατά 26,82% σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν και η αντίστοιχη μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 73,15€/MWh.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ο Σεπτέμβριος παίρνει θέση ως ο 5ος ακριβότερος μήνας του έτους μέχρι σήμερα στη χονδρική αγορά μετά τους μήνες Ιανουάριο (135,13€/MWh), Φεβρουάριο (154,09€/MWh), Μάρτιο (105,90€/MWh) και Ιούλιο (100,67€/MWh).

Ανοδική η κίνηση των τιμών στο εξής

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανοδική τάση που μένει να φανεί σε ποιο βαθμό θα αποτυπωθεί στα τιμολόγια Οκτωβρίου, αναμένεται, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, όσο εισερχόμαστε στη χειμερινή περίοδο με την ζήτηση να αυξάνει και το μερίδιο των ΑΠΕ να περιορίζεται υπέρ των ακριβότερων θερμικών μονάδων κατά το γνωστό εποχικό μοτίβο στην αγορά ενέργειας.

Σίγουρα ένα ενδεχόμενο «καλοκαιρίας» θα συμβάλει σημαντικά στη συγκράτηση των τιμών, όπως και το αντίθετο, ένα ενδεχόμενο «κακοκαιρίας» πιθανά να πολλαπλασιάσει τις πιέσεις στις τιμές λιανικής ρεύματος.

Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί και τα δύο σενάρια με τους καταναλωτές, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν και να απαλλαγούν από τις αυξομειώσεις στις τιμές του ρεύματος, να στρέφονται ολοένα και περισσότερο στη σταθερή τιμολόγηση (μπλε τιμολόγια), πράγμα που αναμένεται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.

Η μάχη των μεριδίων καλά κρατεί

Από εκεί και πέρα, η αγορά από την πλευρά των παρόχων φαίνεται να παραμένει στο ίδιο «μήκος κύματος» με την «μάχη των μεριδίων» να συνεχίζεται αμείωτη και τους παρόχους να αναζητούν σταθερά ελκυστικά προϊόντα για τους πελάτες τους.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι εταιρείες προμήθειας αποφεύγουν την μεγάλη αυξομείωση των χρεώσεων από μήνα σε μήνα, γεγονός που ορισμένες τις οδηγεί να κινούνται σε ένα γενικό «μέσο όρο» που αποκλίνει μερικώς αλλά ελεγχόμενα από την εκάστοτε μέση τιμή του μήνα και άλλες, όπως η Protergia που επιλέγουν να απορροφούν τις αυξήσεις της χονδρικής.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος παραμένει η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και σταθερότητας για τον πελάτη που θα τον «συγκινήσει» να παραμείνει στο τρέχον πελατολόγιο, δίχως να αναζητήσει μια ενδεχόμενα καλύτερη προσφορά στην αγορά.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι τιμές των «πράσινων» τιμολογίων για τον Σεπτέμβριο είχαν διαμορφωθεί μεταξύ 8,98 λεπτά και 16,2 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατώρα με την μέση χρέωση του μήνα να διαμορφώνεται στα 14,1 λεπτά ανά KWh.

Όπως προαναφέρθηκε, οι εταιρείες αναμένεται να ανακοινώσουν αύριο το βράδυ 1η Οκτωβρίου τις χρεώσεις των «πράσινων» τιμολογίων για τον Οκτώβριο με την Protergia να έχει κάνει ήδη την αρχή και να μειώνει την τιμή στο «πράσινο» οικιακό Value Special στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα (με έκπτωση συνέπειας).