Έρχεται το νέο ψηφιακό εκκαθαριστικό φόρων

«Πρεμιέρα» αναμένεται να κάνει εντός της εβδομάδας το νέο ψηφιακό εκκαθαριστικό φόρων του μέλλοντος.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη νέα πλατφόρμα στην οποία κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να δει άμεσα το όφελος που θα έχει με τη νέα φορολογική κλίμακα από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση θα είναι κάθε φορολογούμενος να εισάγει βασικά στοιχεία όπως εισόδημα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση ή επαγγελματική ιδιότητα, ώστε στη συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να δει άμεσα το όφελος που θα έχει με τη νέα φορολογική κλίμακα, η οποία θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι η εν λόγω νέα πλατφόρμα θα αναπτυχθεί σε δύο στάδια:

–σε πρώτη φάση θα ενεργοποιηθεί η αρχική έκδοση, η οποία θα είναι διαθέσιμη από το site του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο φορολογούμενος εισάγοντας στοιχεία όπως το είδος απασχόλησης, το εισόδημα, το έτος γέννησης και τον αριθμό των παιδιών θα μπορεί να δει άμεσα το όφελος που προκύπτει από την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας, καθώς και από τη νέα κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων.

–μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου, που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα θέσει σε λειτουργία έναν προσωποποιημένο υπολογιστή.

Εισόδημα – ενοίκια

Οι υπολογισμοί μέσω της πλατφόρμας θα αφορούν μόνο τον φόρο εισοδήματος και τη φορολογία των ενοικίων.

Ουσιαστικά, με αυτό το δεύτερο προσωποποιημένο εργαλείο της ΑΑΔΕ ο κάθε πολίτης θα έχει μια ξεκάθαρη εικόνα του φορολογικού του προφίλ, δηλαδή τι πλήρωνε μέχρι σήμερα και τι θα ισχύσει με τις νέες ρυθμίσεις. Αυτό με πολύ απλά λόγια σημαίνει ότι το εκκαθαριστικό δεν θα αποτελεί έκπληξη αφού οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υπολογίζουν σε πραγματικό χρόνο πόσο φόρο θα πληρώσουν και ποιο θα είναι το καθαρό όφελος από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το νέο εργαλείο θα υπολογίζει μόνο το όφελος από φόρους εισοδήματος και όχι από τα άλλα μέτρα της ΔΕΘ, όπως από τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ή τα 250 ευρώ που θα δίνονται μόνιμα στους συνταξιούχους κ.λπ.

Σε δύο φάσεις

Αναλυτικότερα, η πρώτη εφαρμογή του υπουργείου θα βοηθά τους φορολογούμενους να έχουν μια πρώτη εικόνα, αφού θα τους βοηθάει να καταχωρούν -μεταξύ άλλων- το είδος της απασχόλησης (μισθωτός, επαγγελματίας, αγρότης, συνταξιούχος), πιθανό εισόδημα, έτος γέννησης ή αριθμό παιδιών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να διαπιστώνουν άμεσα πώς αλλάζει ο φόρος εισοδήματος από τη νέα κλίμακα, αλλά και από τη νέα φορολόγηση των ενοικίων.

Το δεύτερο όμως εργαλείο της ΑΑΔΕ θα είναι αποκλειστικά προσωποποιημένο, αφού θα «ξεκλειδώνει» με κωδικούς Taxisnet και ο κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να δει τι ίσχυε ή τι θα ισχύσει κάθε χρόνο με βάση τα δικά του δηλωμένα στοιχεία, τα τεκμήρια που τον αφορούν ή το πού δραστηριοποιείται, προσφέροντας μια πολύ πιο ακριβή αποτύπωση του οφέλους.

Πλήρες φορολογικό προφίλ

Η εφαρμογή της ΑΑΔΕ, σε δεύτερη φάση, θα αξιοποιεί τα πραγματικά στοιχεία κάθε φορολογουμένου για το 2024, θα παρέχει μια πιο ακριβή εικόνα για τα οφέλη από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές, προσφέροντας ένα πλήρες φορολογικό προφίλ.