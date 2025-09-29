Τουρισμός: Η Ελλάδα «Πιο Φιλόξενη Χώρα Παγκοσμίως» στα γερμανικά «Travelbook Awards 2025»

Μία ακόμα κορυφαία διάκριση στην ιδιαίτερα σημαντική γερμανική αγορά κατέκτησε η Ελλάδα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ΕΟΤ, επιβεβαιώνει τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει η χώρα μας στις προτιμήσεις των γερμανών ταξιδιωτών.

Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε ως η «Πιο Φιλόξενη Χώρα Παγκοσμίως» στα βραβεία του online περιοδικού για ταξίδια του ομίλου Axel Springer «Travelbook Awards 2025».

Το Travelbook είναι το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό μέσο της Γερμανίας με δυναμική παρουσία στην αγορά, αποτελεί σημείο αναφοράς για έμπνευση, ιδέες και τάσεις στον παγκόσμιο τουρισμό για εκατομμύρια αναγνώστες, ενώ την ίδια στιγμή τα Travelbook Awards αναδεικνύουν κάθε χρόνο τους κορυφαίους προορισμούς, εμπειρίες και φορείς του ταξιδιωτικού κλάδου.

Όλες οι χώρες που φτάνουν στην προκριματική λίστα κάθε κατηγορίας των βραβείων επιλέγονται μεταξύ πολλών υποψηφίων, από τη συντακτική ομάδα του περιοδικού και εμπειρογνώμονες του ταξιδιωτικού τομέα, με τη συνδρομή της κοινότητας στο Facebook και το Instagram. Είναι ενδεικτικό ότι στη φετινή ψηφοφορία ανάδειξης των κορυφαίων προορισμών για το 2026 σε επτά επιλεγμένες κατηγορίες, συμμετείχαν συνολικά 150.000 αναγνώστες του Travelbook.

Η Ελλάδα έλαβε το 28% των ψήφων, ακολουθούμενη από τη Νέα Ζηλανδία (24%), τη Σρι Λάνκα (23%), την Κόστα Ρίκα (17%) και τη Νότια Αφρική (9%).

«Ελλάδα: Αυτονόητη η προσφορά προσοχής και ζεστασιάς τους επισκέπτες»

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου στην έδρα του ομίλου Axel Springer στο Βερολίνο, με το ελληνικό βραβείο να παραλαμβάνει η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας, Νικολέτα Λεκανίδη.

Στη διάρκεια της απονομής, ο αρχισυντάκτης τoυ Book Family, Nuno Alves, επισήμανε χαρακτηριστικά: «Είχα τη μεγάλη χαρά να επισκεφτώ την Ελλάδα πολλές φορές: ως φοιτητής, αργότερα με τη γυναίκα μου και τελευταία με τις δύο κόρες μου. Και κάθε φορά διαπίστωνα ότι εκεί, υπάρχει ένα πράγμα που παραμένει σταθερό: η αυτονόητη προσφορά προσοχής και ζεστασιάς στους επισκέπτες».

Από την πλευρά της, η κα Λεκανίδη, παραλαμβάνοντας το βραβείο σημείωσε ότι «στα ελληνικά χρησιμοποιούμε τον όρο «φιλοξενία», η αγάπη και η φιλικότητα προς τους ξένους. Ωστόσο, πρόκειται για γνήσια αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον. Η Ελλάδα είναι περισσότερα από παραλίες, θάλασσα και ήλιο -είναι οι άνθρωποι. Δείχνουν αληθινή αγάπη, ζεστασιά και χαρά για την ζωή. Σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα μπορείτε να νιώσετε αυτό το αίσθημα!».