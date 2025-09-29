Κ. Πιερρακάκης: Διορθωτικές παρεμβάσεις στην 3ετή φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες ακινήτων

Νέα φοροελάφρυνση για ιδιοκτήτες ακινήτων που θα τα διαθέτουν προς ενοικίαση σε τρίτεκνες,πολύτεκνες οικογένειες και ειδικές κατηγορίες κρατικών λειτουργών.

Σχετική διάταξη θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και θα παρουσιαστεί στο αυριανό υπουργικό συμβούλιο.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, στο νομοσχέδιο θα περιληφθούν τρεις παρεμβάσεις για τις οποίες θα ισχύει η 3ετης φοροαπαλλαγή για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα τα νοικιάσουν καθώς:

Δεν θα ισχύει μόνο για ιδιοκτήτες που διαθέτουν προς μίσθωση ακίνητο έως 120 τμ. Το όριο αυτό θα αυξάνεται κατά 20 τ.μ. εφόσον νοικιάζεται σε οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά. Δηλαδή το όριο θα αυξάνεται στα 140 τ.μ. για οικογένεια με 3 παιδιάί, στα 160 τ.μ. για οικογένεια με 4 τέκνα.

Για εκπαιδευτικούς, ενστόλους κι άλλες κατηγορίες κρατικών λειτουργών, το συμβόλαιο ενοικίασης θα μπορεί να ισχύει για ένα εξάμηνο.

Στην περίπτωση που ο ενοικιαστής φύγει από το ακίνητο νωρίτερα από τα 3 έτη, ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να συνεχίσει να «απολαμβάνει» τη φοροαπαλλαγή εφόσον βρει νέο ενοικιαστή σε διάστημα 3 μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα όσα ισχύουν, ένας ιδιοκτήτης ακινήτου για να απολαμβάνει 3 χρόνια φοροαπαλλαγή θα πρέπει να «κρατήσει» τον ενοικιαστή που θα βάλει στο σπίτι του, για τουλάχιστον τρία χρόνια. Έχανε στη φοροαπαλλαγή –και μάλιστα αναδρομικά- αν για παράδειγμα στον πρώτο ή δεύτερο χρόνο, οι ίδιοι οι ενοικιαστές, είτε σκοπίμως είτε για λόγους ανωτέρας βίας εγκατέλειπαν το ακίνητο προτού συμπληρωθεί η τριετία.

Μετά και τις αλλαγές που θα υπάρξουν, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν θα χάνει την φοροαπαλλαγή για όσο χρόνο έμεινε και πλήρωνε τα νοίκια ο μισθωτής του.

Βασικός στόχος του υπουργείου είναι η αύξηση της προσφοράς ακινήτων και κατ΄ επέκταση η μείωση των τιμών στα ενοίκια.

Αδρανή ιδρύματα- Σχολάζουσες κληρονομιές

Σε νομοσχέδιο που σχεδιάζεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο χρονικό διάστημα, προχωρά η διαδικασία αξιοποίησης 2.000 αδρανών ιδρυμάτων και 7.000 σχολάζουσων κληρονομιών.

Στόχος είναι η ενεργοποίηση και διαχείριση των περιουσιών αυτών, ώστε μέρος τους να κατευθυνθεί στην κάλυψη στεγαστικών αναγκών νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η διαχείριση θα ανατεθεί σε ίδρυμα ειδικού σκοπού το οποίο θα καταγράφει την ακίνητη περιουσία τον εν λόγω ιδρυμάτων.