Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Καθολικό από το 2026

Στις αρχές του 2026 μετατίθεται η «πρεμιέρα» της δεύτερης φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής, που με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα είχε οριστεί για τον Δεκέμβριο 2025 και αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουνίου 2025, με την υποχρεωτική επιβολή του ψηφιακού δελτίου αποστολής σε επιχειρήσεις με έσοδα άνω των 200.000 ευρώ,

εξαιρουμένων των οντοτήτων που το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ, είναι θυγατρικές αλλοδαπής εταιρείας και κάνουν χρήση του εμπορικού – λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) της μητρικής αλλοδαπής εταιρείας.

Το μέτρο αφορά ουσιαστικά 155.415 επιχειρήσεις από τους τομείς των καυσίμων, των οικοδομικών και ιατρικών υλικών, καθώς και αγροτικών και φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίες εκδίδουν πλέον ψηφιακά τα παραστατικά, διαβιβάζουν τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA, ενημερώνεται ο λήπτης των αγαθών, ενώ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των διακινήσεων με τη σάρωση QR Code, που απεικονίζονται στα παραστατικά διακίνησης.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εν λόγω αναβολή κρίθηκε αναγκαία από τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, λόγω των τεχνικών δυσκολιών και της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα και «κενά» στο νέο σύστημα, που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του ψηφιακού δελτίου αποστολής σε όλες τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες.

Πρόστιμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι δεν προσαρμοστούν και στη νέα προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το οικονομικό επιτελείο, όπως φυσικά και οι παραβάτες, που διακινούν αγαθά χωρίς την έκδοση των κατάλληλων παραστατικών, θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα, που θα ανέρχονται σε:

πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για υπόχρεους τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και

δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικού συστήματος.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα δεδομένα της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο πριν από την έναρξη της διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, βάσει επιχειρησιακών και τεχνικών προδιαγραφών που θέτει η ΑΑΔΕ.

Στα δεδομένα της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών που διαβιβάζονται στην

ψηφιακή πλατφόρμα myDATA έχουν πρόσβαση και δυνατότητα άντλησης δεδομένων, παραστατικών διακίνησης, εκτός από τον εκδότη και τον λήπτη, και οι λοιπές συσχετιζόμενες οντότητες που αναγράφονται στα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης για σκοπούς τεκμηρίωσης και συσχέτισης παραστατικών που δύναται να εκδίδονται από αυτούς.

Επισημαίνεται ότι το ψηφιακό πελατολόγιο αποτελεί ουσιαστικά ένα ψηφιακό βιβλίο πελατών

που θα τηρούν υποχρεωτικά συγκεκριμένοι κλάδοι ελευθέρων επαγγελματιών και επιτηδευματιών, ενώ θα παρακολουθείται από την ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο online και θα υπάρχει η δυνατότητα διασταυρώσεων και συγκρίσεων με ομοειδείς επιχειρήσεις.

Απλές και σύνθετες διακινήσεις

Οι διακινήσεις διακρίνονται σε απλές και σύνθετες:

1. Ως απλές νοούνται αυτές για τις οποίες χρησιμοποιείται ένα μεταφορικό μέσο σε όλη τη

διάρκεια διακίνησης.

2. Ως σύνθετες νοούνται αυτές κατά τις οποίες διενεργούνται μεταφορτώσεις και χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός μεταφορικά μέσα.

Τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης αγαθών ανά φύση συναλλαγής και ανά τρόπο μεταφοράς δύναται να περιλαμβάνουν και επιπλέον οντότητες που εμπλέκονται ανά περίπτωση σε κάθε

διακίνηση.

Η διαδικασία της έκδοσης και διαβίβασης ψηφιακών παραστατικών για την ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αγαθών διενεργείται από τις υπόχρεες οντότητες, σύμφωνα με την κατωτέρω σειρά ενεργειών:

α) Έκδοση παραστατικών διακίνησης.

β) Διαβίβαση δεδομένων παραστατικών διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και ταυτόχρονη ενημέρωση του λήπτη.

γ) Ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αγαθών κατά τη διάρκεια αυτής.

δ) Ολοκλήρωση της διακίνησης με την παραλαβή των ψηφιακών παραστατικών και των

διακινούμενων αγαθών.

ε) Ολοκλήρωση της διαδικασίας με τη διενέργεια ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των αγαθών που παραλήφθηκαν.