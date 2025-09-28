Ταμείο Ανάκαμψης: Ξεκινά η αξιολόγηση με στόχο την απορρόφηση του συνόλου των 36,6 δισ. έως το τέλος 2026

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος πλέον για την έναρξη των συζητήσεων μεταξύ στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καταφθάνουν στην Αθήνα αυτή τη εβδομάδα και της ελληνικής κυβέρνησης για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0».

Δεδομένου ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνει το κύκλο του τον Σεπτέμβριο του 2026, δηλαδή σε λιγότερο από έναν χρόνο, αλλά και ότι τόσο η Αθήνα, όσο και η Κομισιόν δεν θέλουν να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα, η συζήτηση θα εστιαστεί στην επανεξέταση ή ακόμα και αντικατάσταση κάποιων οροσήμων (μεταρρυθμίσεις & επενδύσεις) εφόσον κριθεί ότι δεν θα ολοκληρωθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.

Σημαντικό ρόλο στο συνολικό εγχείρημα αναμένεται να διαδραματίσει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2026, με τον στόχο να προσεγγίζει τα 16,7 δισ. ευρώ.

7,219 δισ. ευρώ αφορούν έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία αποτελούν την εθνική συμμετοχή της χώρας για τα ολοκληρωθούν τα προγράμματα και να εκταμιευθεί και η τελευταία δόση από την Ε.Ε.

6,2 δισ. ευρώ για άλλα έργα που συγχρηματοδοτούνται από Ελλάδα και Ε.Ε.

3,3 δισ. για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Παράλληλα, επειδή πλησιάζει στο τέλος του και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2025, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας από το καλοκαίρι έχει ζητήσει από τους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειές τους για υλοποίηση κατ’ ελάχιστον του 95% του Προγράμματός τους έως τις 30 Νοεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση πληρωμών τον Δεκέμβριο και πιθανή απώλεια πόρων.

Εν αναμονή και της υποβολής του έκτου αιτήματος που αφορά το σκέλος των δανείων, τα στοιχεία για την πορεία «απορρόφησης» των εν λόγω κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των συμβασιοποιημένων δανείων είναι 17,14 δισ. ευρώ. Το ποσοστό κεφαλαίων (δάνεια ΤΑΑ, δάνεια τραπεζών, εκτίμηση ιδιωτικής συμμετοχής) που έχουν διοχετευθεί στην αγορά δάνεια εκτιμάται στο 52% δηλαδή σε 8,9 δισ. ευρώ.

Στο σύνολο των 36,6 δισ. ευρώ που δικαιούται να λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης (επιχορηγήσεις & δάνεια), μέχρι τώρα έχουν διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία 19,74 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο στόχος στα δάνεια είναι να υπογραφούν έως την 31η Ιουνίου του 2026 συμβάσεις αξίας 14,33 δισ. ευρώ.

Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συζητηθεί στις επαφές που θα υπάρξουν στην Αθήνα με τους εκπροσώπους της Κομισιόν είναι το χρονοδιάγραμμα υποβολής του 7ου αιτήματος. Αυτό που θα εξεταστεί είναι η πιθανότητα μέχρι το τέλος του έτους να υποβληθεί το 6ο αίτημα από το σκέλος των δανείων μαζί με το 7ο αίτημα συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ (1,7 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις και 1,8 δισ. ευρώ σε δάνειο). Για την υποβολή του 7ου αιτήματος η Ελλάδα θα πρέπει να εκπληρώσει 28 ορόσημα.

Με βάση τον υπάρχοντα σχεδιασμό, τον Φεβρουάριο του 2026 σχεδιάζεται η υποβολή του 8ου αιτήματος συνολικού ύψους 1,87 δισ. ευρώ μετά την ολοκλήρωση 30 στόχων και οροσήμων , ενώ για τον Σεπτέμβριο του 2026 σχεδιάζεται η υποβολή του 9ου αιτήματος, ύψους 5,4 δισ. ευρώ με 136 ορόσημα και στόχους.