Τ. Θεοδωρικάκος: Συνάντηση με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ για τις τιμές την Τετάρτη

Συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ για τις τιμές πρόκειται να έχει την Τετάρτη ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι έχει συναντηθεί και με τους εκπροσώπους της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων, η οποία, όπως είπε, είναι θετική και πρόκειται να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών.

Ο υπουργός τόνισε: «Οι τιμές διαμορφώνονται μέσα από την αγορά και όλοι γνωρίζουν ότι καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση. Γι’ αυτό και το μεγαλύτερο βάρος των ενεργειών μας πέφτει στο τι κάνουμε για να κάνουμε πιο ισχυρή και πιο παραγωγική την ελληνική οικονομία και τι κάνουμε για να ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Εξ ου και τα μέτρα που ήδη έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός πριν λίγες εβδομάδες με τη μείωση της φορολογίας και την ενίσχυση με αυτόν τον τρόπο των μισθών που παίρνουν οι εργαζόμενοι, ανάλογα μάλιστα και με το πόσα παιδιά έχουν. Επίσης το πολύ σοβαρό μέτρο και θέλω να το τονίσω, αυτό της χρηματοδότησης με ένα ενοίκιο, για όσους ανθρώπους ζουν στο νοίκι. Το οποίο το θεωρώ ότι είναι το πιο σοβαρό και παρεμβατικό μέτρο που έχει πάρει η κυβέρνηση για να στηρίξει ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και νοικοκυριά που δοκιμάζονται, καθώς η πραγματική ακρίβεια, αν θέλουμε να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι η πολύ μεγάλη αύξηση των ενοικίων όλα αυτά τα τελευταία χρόνια».

Σε ό,τι αφορά τα σούπερ μάρκετ, συνέχισε ο υπουργός, «ασφαλώς τα στοιχεία, σε γενικές γραμμές δείχνουν μια υγιή και δυναμική αγορά, γιατί σωστά παρατηρήσατε ότι υπάρχει αύξηση του πραγματικού όγκου συναλλαγών. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε και για τους ανθρώπους και για τα νοικοκυριά που δεν τα βγάζουν πέρα, που δυσκολεύονται».

Αναφορικά με τις αυξήσεις στα προϊόντα ο υπουργός ανέφερε: «Τον χειμώνα που πέρασε, ύστερα από πολύ σκληρή πίεση πάνω στην αγορά, περάσαμε τέσσερις μήνες με αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, ο οποίος ήταν ο μικρότερος πληθωρισμός τροφίμων της ευρωζώνης. Αυτά για να περιγράφουμε την πραγματικότητα. Και τώρα ο πληθωρισμός τροφίμων είναι στην τάξη μεγέθους περίπου του 2,5%. Είμαστε στο μέσο όρο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης», επαναλαμβάνοντας ότι «εμείς ενδιαφερόμαστε για το σύνολο της κοινωνίας, άρα ενδιαφερόμαστε ιδιαιτέρως για ανθρώπους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα».

Ως προς το εάν το υπουργείο εξετάζει κάποια μέτρα για την αναχαίτιση της ακρίβειας, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε: «Έχω ανακοινώσει ένα μέτρο το οποίο θα συνεχίσει να τηρείται και είναι ότι δεν θα μπορούν να κάνουν προσφορές και εκπτώσεις σε προϊόντα τα οποία τους τελευταίους 3 μήνες έχουν κάνει ανατιμήσεις. Πρόκειται για ένα μέτρο που ξέρω ότι πιέζει την αγορά και την πονάει, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι απαραίτητο γιατί είναι μια μέθοδος για να σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά οι επιχειρήσεις προτού προβούν σε ανατιμήσεις. Άλλες δυο από τις πρωτοβουλίες που λήγουν στα τέλη του Οκτωβρίου, αφορούν στην υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να ενημερώνουν για τυχόν ανατιμήσεις και να ανακοινώνονται και οι τιμές των οπωροκηπευτικών».

Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το υπουργείο δεν έχει τίποτα με κανέναν επιχειρηματία και με καμιά επιχείρηση, αλλά ότι οφείλουν να εφαρμόζουν τους νόμους. Επιπλέον, ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν κανονικά, σημειώνοντας ότι το υπουργείο έχει πάρει μια πρωτοβουλία, η οποία θα εκδηλωθεί στη Βουλή τις αμέσως επόμενες εβδομάδες για τη δημιουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς.

Το κράτος είναι εδώ για να προασπίζει το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του καταναλωτή, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας ότι «όποιος θέλει να προσφύγει έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει και στο τέλος της ημέρας η Δικαιοσύνη αποφασίζει για τα πάντα».

Δημιουργία ανεξάρτητης αρχής

Επιπλέον, ο υπουργός τόνισε ότι εάν σήμερα υπήρχε η ανεξάρτητη αρχή και είχε τους δικούς της ελεγκτικούς μηχανισμούς που έκαναν τη δουλειά τους, η δημόσια συζήτηση θα ήταν πολύ πιο περιορισμένη, γιατί δεν θα ήταν αντικείμενο κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Θα περάσει η διαδικασία από τη Βουλή, άρα θα είναι ανεξάρτητη από τον πολιτικό κύκλο της εκάστοτε κυβέρνησης», σημείωσε. Ερωτηθείς αναφορικά με το εάν το πρόστιμα εισπράττονται, ο υπουργός απάντησε ρητά θετικά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ