Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – 266 πτήσεις επηρεάστηκαν την Παρασκευή

Συνεχίζονται και σήμερα οι καθυστερήσεις στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού που πραγματοποιούνται στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» καθώς από χθες το πρωί έχει μειωθεί η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η εικόνα από το πρωί στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι χαοτική, με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν από νωρίς το πρωί και να είναι της τάξης των 30 με 40 λεπτών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όλο αυτό πηγαίνει αλυσιδωτά, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να «αγγίζουν» και τη μιάμιση ώρα. Χθες το απόγευμα μάλιστα οι καθυστερήσεις έφτασαν και τις δύο ώρες.

Για σήμερα, σύμφωνα με το Flightradar, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» έχουν καθυστερήσεις 17 πτήσεις ενώ χθες επηρεάστηκαν 266 πτήσεις (το 57% των πτήσεων συνολικά). Μάλιστα χθες το «Ελ. Βενιζέλος» ήταν το αεροδρόμιο της Ευρώπης με τις περισσότερες πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση.

Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις

Οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν, όπως φαίνεται, αφού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν να επιστρέψουν σε αυτό που είχαν συμφωνήσει, δηλαδή στον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα και όχι 36 που είχαν καταλήξει να διαχειρίζονται.

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ζητά να ενσωματωθούν στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) οι προτάσεις που έχουν καταθέσει.

Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιδιώκει την ενίσχυση της ΥΠΑ με πλήρες θεσμικό πλαίσιο αυτοδιοίκησης και με σαφή δημοσιονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Ουσιαστικά πρόκειται για τη μετατροπή της ΥΠΑ από αυτοτελή δημόσια υπηρεσία σε ΝΠΔΔ.

Το όλο ζήτημα έχει να κάνει και με το θέμα των υπερωριών και των πρόσθετων αποδοχών των ελεγκτών, δεδομένου ότι όλη αυτή την περίοδο οι ελεγκτές καλούνται να διαχειριστούν πολύ μεγαλύτερο όγκο πτήσεων στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας το οποίο συνεχίζει κάθε μήνα να κινείται αυξητικά.

«Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο όγκος της εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος κάθε χρόνο σημειώνει νέο ρεκόρ, οι E.E.K. έχουν αποδεχθεί να εργάζονται την καλοκαιρινή περίοδο με μειωμένες ημέρες ανάπαυσης, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει το σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας που είναι ένας από τους πυλώνες στήριξης του τουρισμού στην χώρα μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

