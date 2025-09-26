Ευρωκοινοβούλιο: Υψηλού επιπέδου συζήτηση για τον βιώσιμο τουρισμό με πρωτοβουλία Κουντουρά

H Eυρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN, Έλενα Κουντουρά διοργανώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υψηλού επιπέδου εκδήλωση-συζήτηση, μεταξύ των θεσμών της ΕΕ και των εκπροσώπων της διεθνούς και της ευρωπαϊκής τουριστικής αγοράς, με κεντρικό θέμα τη δημιουργία και καθιέρωση πλαισίου βιώσιμων τουριστικών προορισμών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει και να συνθέσει τις κρίσιμες προτεραιότητες στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πλαισίου και αποτελεσματικού στην πράξη μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των τουριστικών προορισμών, στους πυλώνες τoυ περιβάλλοντος, της οικονομίας και κοινωνίας, του πολιτισμού και της διαχείρισης.

Συγχρόνως, θα θέσει στο επίκεντρο την άμεση ανάγκη δημιουργίας ενιαίου και εναρμονισμένου συστήματος παρακολούθησης της προόδου στη βιωσιμότητα, με κοινούς δείκτες και κριτήρια, και του συστήματος πιστοποίησης των βιώσιμων τουριστικών προορισμών, που αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της σύγκλισης στη βιωσιμότητα των προορισμών, αλλά και της συνολικής ανταγωνιστικότητας και φήμης του brand της Ευρώπης.

Θωράκιση και ετοιμότητα

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια καθοριστική στιγμή για το οικοσύστημα του τουρισμού στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς διαμορφώνεται η πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό, που θα παρουσιάσει η Κομισιόν το 2026.

Ταυτόχρονα, είναι εξαιρετικά σημαντική η θωράκιση και ετοιμότητα των τουριστικών προορισμών, για να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές προκλήσεις στη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής κρίσης.

Οι θέσεις που θα προκύψουν από την εκδήλωση, θα ενταχθούν στις διεκδικήσεις και προτάσεις, στο πλαίσιο του έργου της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN και της Ειδικής Ομάδας για τον Τουρισμό, Tourism Task Force, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει δύο βασικές συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, όπου θα συμμετάσχουν στελέχη της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φορείς εκπροσώπησης των Περιφερειών και των εθνικών οργανισμών τουρισμού στην Ευρώπη και φορείς εκπροσώπησης του ιδιωτικού τομέα της τουριστικής αγοράς.

Συγκεκριμένα, θα παρέμβουν ανώτερα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Διεύθυνσης Μεταφορών και Κινητικότητας DG MOVE, εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού UN Tourism, της Επιτροπής Τουρισμού του ΟΟΣΑ, της Επιτροπής των Περιφερειών CoR, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων ETC και του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού GSTC.

Θα τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι των κεντρικών φορέων του κλάδου στην Ευρώπη, της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Καφέ HOTREC, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικών Ενώσεων Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και Τουριστικών Γραφείων, ECTAA, του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τον Βιώσιμο και Ανταγωνιστικό Τουρισμό NECSTouR και του ευρωπαϊκού βραχίονα της Διεθνούς Ένωσης Εταιριών Κρουαζιέρας CLIA.

Χαιρετισμός Τζιτζικώστα

Θα παρέμβουν επίσης ευρωβουλευτές, μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΤRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Task Force για τον Τουρισμό.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Randy Durband, Διευθύνων Σύμβουλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού, GSTC.

Αναλυτικά, προσκεκλημένοι ομιλητές στα δύο πάνελ είναι:

Πάνελ 1 – Πολιτικές για Βιώσιμους και Ανθεκτικούς Προορισμούς 2030

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ- Βρυωνίδη , Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

, Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Maja Bakran , Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών, DG MOVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών, DG MOVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Piotr Ca ł becki , Πρόεδρος της Επιτροπής Φυσικών Πόρων NAT της Επιτροπής των Περιφερειών CoR

Πρόεδρος της Επιτροπής Φυσικών Πόρων NAT της Επιτροπής των Περιφερειών CoR S é rgio Guerreiro , Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του ΟΟΣΑ

Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του ΟΟΣΑ Istv á n Ujhelyi , Πρεσβευτής του Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών UN Tourism στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, πρώην ευρωβουλευτής

Πρεσβευτής του Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών UN Tourism στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, πρώην ευρωβουλευτής Eduardo Santander , CEO & Εκτελεστικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων ETC

, CEO & Εκτελεστικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων ETC Daniel Attard, Ευρωβουλευτής, Εισηγητής της Έκθεσης της ΤRAN για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, τη διαχείριση προορισμών και της περιφερειακής τουριστικής ανάπτυξης.

Το Πάνελ συντονίζει η Mariana Oleskiv, Διευθύντρια Τουρισμού του Capital European Affairs

Πάνελ 2 – Η επείγουσα ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό σύστημα δεδομένων & παρακολούθησης και η καθιέρωση Βιώσιμων Τουριστικών Προορισμών.

Misa Labarile , Αξιωματούχος Πολιτικής για τον Τουρισμό, της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών DG MOVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

, Αξιωματούχος Πολιτικής για τον Τουρισμό, της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών DG MOVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Καφέ HOTREC, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος ΞΕΕ

Πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Καφέ HOTREC, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος ΞΕΕ Heli M ä ki – Fr ä nti , Αντιπρόεδρος των Ενώσεων των Ευρωπαϊκών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και Tour Operators ECTAA

, Αντιπρόεδρος των Ενώσεων των Ευρωπαϊκών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και Tour Operators ECTAA Elena Baena , Πρόεδρος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τον Ανταγωνιστικό και Βιώσιμο Τουρισμό NECSTouR

, Πρόεδρος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τον Ανταγωνιστικό και Βιώσιμο Τουρισμό NECSTouR Martyn Griffiths , Διευθυντής Κυβερνητικών Υποθέσεων της Διεθνούς Ένωσης Εταιριών Κρουαζιέρας, CLIA για την Ευρώπη

, Διευθυντής Κυβερνητικών Υποθέσεων της Διεθνούς Ένωσης Εταιριών Κρουαζιέρας, CLIA για την Ευρώπη Ante Mandić, Aν. Kαθηγητής Οικονομικών, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Σπλιτ της Κροατίας.

Το πάνελ συντονίζει ο Ιωάννης Παππάς, Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Διευθυντής Προγράμματος του GSTC για την περιοχή της Μεσογείου.