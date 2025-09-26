«Πάτησε γκάζι» η οικοδομή τον Ιούνιο: Άλμα 16,9% στον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας

Διψήφια άνοδο ως προς την επιφάνεια και τον όγκο κατέγραψε η εγχώρια οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο εκδόθηκαν 2.566 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 593.813 τ.μ. επιφάνειας και 2.722.600 κ.μ. όγκου. Η οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 6,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 17,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Πώς κινήθηκε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, οι εκδοθείσες άδειες τον Ιούνιο 2025 ανήλθαν σε 2.532, που αντιστοιχούν σε 557.848 τ.μ. επιφάνειας και 2.541.385 κ.μ. όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 19,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 22,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας ανήλθαν σε 34 και αντιστοιχούσαν σε 35.965 τ.μ. επιφάνειας και 181.215 κ.μ. όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον Ιούνιο του 2025 ανήλθε στο 6,7%.

Ο «χάρτης» της οικοδομικής δραστηριότητας

Μειωμένες κατά 13,8% οι οικοδομικές άδειες στο 6μηνο

Σε αντίθεση με τα στοιχεία του Ιουνίου, οι επιδόσεις του 6μηνου αποτυπώνουν το πλήγμα που υπέστη η οικοδομική δραστηριότητα με φόντο τις εξελίξεις γύρω από τον ΝΟΚ. Ειδικότερα, το εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2025, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 13,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 23,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 18,3% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2024. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 14,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 24,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 17,7% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2024.

naftemporiki.gr