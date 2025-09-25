Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας: Άνοδος 15 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη για την Ελλάδα

Άνοδο 15 θέσεων καταγράφει η Ελλάδα στον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας που δημοσιεύει σήμερα το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) σε συνεργασία με το καναδικό Fraser Institute.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 55η θέση (από 70ή πέρυσι) μεταξύ 165 χωρών με συνολική αξιολόγηση 7,15/10.

Σημειωτέον ότι τα πορίσματα της μελέτης προκύπτουν από δεδομένα του 2023.

Μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 22η θέση. Στον περσινό Δείκτη, η Ελλάδα καταλάμβανε την τελευταία θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ μαζί με την Πολωνία, με την αμέσως προηγούμενη χώρα στην ΕΕ (Κροατία, 56η) να βρίσκεται 14 θέσεις πιο ψηλά.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις είναι φέτος η Ιρλανδία (6η), η Δανία (9η), η Ολλανδία (10η), το Λουξεμβούργο (11η) και η Φινλανδία (15η). Η Κύπρος καταλαμβάνει την 20η θέση στη συνολική κατάταξη με συνολική αξιολόγηση 7,75/10.

Ανά τομέα, οι επιδόσεις της Ελλάδας έχουν ως εξής:

Μέγεθος του κράτους : 4,88/10 (152η θέση)

: 4,88/10 (152η θέση) Νομικό σύστημα και δικαιώματα ιδιοκτησίας : 6,46/10 (43η θέση)

: 6,46/10 (43η θέση) Σταθερότητα νομίσματος : 9,02/10 (30ή θέση)

: 9,02/10 (30ή θέση) Ελευθερία στο διεθνές εμπόριο: 8,51/10 (35η θέση)

8,51/10 (35η θέση) Κανονιστικό περιβάλλον: 6,89/10 (47η θέση)

Όσον αφορά και την εκτός Ευρώπης εικόνα, στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται και φέτος:

το Χονγκ Κονγκ,

η Σιγκαπούρη,

η Νέα Ζηλανδία,

η Ελβετία και

οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ζιμπάμπουε και η Βενεζουέλα.

«Σημαντικά βήματα, βαρίδι το κράτος»

Για το θέμα του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας, ο γενικός διευθυντής του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε:

«Η εντυπωσιακή άνοδος της Ελλάδας από την 70η στην 55η θέση δείχνει ότι γίνονται σημαντικά βήματα προόδου προς ένα πιο ελεύθερο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο, το μέγεθος και το αποτύπωμα του κράτους εξακολουθεί να αποτελεί βαρίδι.

Η Ελλάδα μπορεί να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την επίδοσή της, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την ευημερία των πολιτών, αρκεί να αναληφθούν περαιτέρω στοχευμένες δράσεις για τον περιορισμό του κράτους και την ενίσχυση της οικονομικής ελευθερίας».