Ενοίκια: Ο «χάρτης» με τις πιο ακριβές και τις πιο φθηνές περιοχές ανά τη χώρα – Πού καταγράφεται η μεγαλύτερη άνοδος

Αυξήσεις 4,3% κατά μέσο όρο, συγκριτικά με πέρυσι, παρουσιάζουν το 2025 οι τιμές των ενοικίων κατοικιών σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη «RE/MAX Ελλάς». Πρωταθλητές της ανόδου είναι τα ακίνητα που βρίσκονται στην Περιφέρεια, ενώ σε Αττική και Θεσσαλονίκη καταγράφονται επίσης αυξητικές τάσεις.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των εκμισθώσεων κατοικιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω του κτηματομεσιτικού δικτύου της RE/MAX Ελλάς, στην Περιφέρεια καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές ενοικίασης κατοικιών, με άνοδο κατά μέσο όρο 5,3% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η Αττική παρουσίασε αύξηση ενοικίων κατά μέσο όρο 4,5% μέσα σε ένα έτος, ενώ στη Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη άνοδος διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,1%.

Πού κυμαίνονται τα ενοίκια στην Αττική – Πού εντοπίζονται οι χαμηλότερες τιμές

Αναλυτικότερα, στον Δήμο της Αθήνας, το μέσο ενοίκιο ανέρχεται σε 9,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Μάλιστα, στον συγκεκριμένο Δήμο η υψηλότερη μέση τιμή εντοπίζεται στο Κολωνάκι (κατά μέσο όρο 14 ευρώ ανά τ.μ.) όπου είναι και η μεγαλύτερη σε όλο το νομό Αττικής.

Οι χαμηλότερες μέσες τιμές ενοικίων εντοπίζονται, σύμφωνα με στοιχεία της RE/MAX Ελλάς, στην Κυψέλη (7 ευρώ ανά τ.μ.), στα Πατήσια και στο Βύρωνα (7,2 ευρώ ανά τ.μ.) και στην Καισαριανή (8,2 ευρώ ανά τ.μ.). Κατά μέσο όρο πάνω από 9 ευρώ ανά τ.μ. ενοικιάζονται κατοικίες σε Αμπελόκηπους (9,1 ευρώ ανά τ.μ.), Ζωγράφου (9,4 ευρώ ανά τ.μ.), Κουκάκι (9,5 ευρώ ανά τ.μ.), Εξάρχεια (9,6 ευρώ ανά τ.μ.), Νέο Κόσμο (9,8 ευρώ ανά τ.μ.), περιοχή Χίλτον (10 ευρώ ανά τ.μ.) και Λυκαβηττό (12 ευρώ ανά τ.μ.).

Στα Νότια Προάστια οι τιμές διατηρούνται υψηλές με μέσο όρο τα 10,7 ευρώ ανά τ.μ. και αύξηση 5,5% μέσα σε ένα έτος. Οι χαμηλότερες μέσες τιμές ενοικίασης κατοικιών καταγράφονται στην Αργυρούπολη (8,6 ευρώ ανά τ.μ.), στην Καλλιθέα (9,3 ευρώ ανά τ.μ.), στη Νέα Σμύρνη (9,9 ευρώ ανά τ.μ.) και στο Παλαιό Φάληρο (10 ευρώ ανά τ.μ.), ενώ 11 ευρώ και πάνω καταγράφονται οι μέσες τιμές σε Ελληνικό (11 ευρώ ανά τ.μ.), Άλιμο (11,3 ευρώ ανά τ.μ.), Βούλα, Βάρκιζα και Βάρη (12 ευρώ ανά τ.μ.).

Στα Βόρεια Προάστια, η μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών ανέρχεται στα 10 ευρώ ανά τ.μ, με τις χαμηλότερες μέσες τιμές να εντοπίζονται στο Διόνυσο (8 ευρώ ανά τ.μ.), στο Γαλάτσι (8,6 ευρώ ανά τ.μ.) στην Αγία Παρασκευή (8,8 ευρώ ανά τ.μ.), στην Εκάλη (9 ευρώ ανά τ.μ.), στο Χολαργό (9,3 ευρώ ανά τ.μ.), στο Χαλάνδρι (9,8 ευρώ ανά τ.μ.) και στο Μαρούσι (10 ευρώ ανά τ.μ.). Πάνω από τη μέση τιμή των 10 ευρώ στα Βόρεια προάστια θα βρει κανείς κατοικία για ενοικίαση στου Παπάγου (10,3 ευρώ ανά τ.μ.), στα Βριλήσσια (10,5 ευρώ ανά τ.μ.), στην Κηφισιά (10,7 ευρώ ανά τ.μ.), στο Νέο Ψυχικό (11 ευρώ ανά τ.μ.), στο Παλαιό Ψυχικό και τη Φιλοθέη (12 ευρώ ανά τ.μ.).

Στα Δυτικά Προάστια, οι τιμές κινούνται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ειδικότερα, στην Αγία Βαρβάρα καταγράφεται η χαμηλότερη μέση τιμή (5,8 ευρώ ανά τ.μ.) και ακολουθούν: Χαϊδάρι (6,5 ευρώ ανά τ.μ.), Περιστέρι (6,6 ευρώ ανά τ.μ.), Αιγάλεω (6,7 ευρώ ανά τ.μ.), Νέα Ιωνία (7,9 ευρώ ανά τ.μ.), Νέο Ηράκλειο (8,6 ευρώ ανά τ.μ.).

Στα 7,5 ευρώ/τ.μ. η μέση τιμή ενοικίας στον Πειραιά

Στον Πειραιά και τις υπόλοιπες όμορες περιοχές, η μέση τιμή ενοικίασης διαμορφώθηκε το 2025 κατά μέσο όρο στα 7,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι χαμηλότερες μέσες τιμές εντοπίζονται στο Κερατσίνι (5,3 ευρώ ανά τ.μ.), Κορυδαλλός (5,4 ευρώ ανά τ.μ.), Πέραμα (5,6 ευρώ ανά τ.μ.), Καμίνια (5,7 ευρώ ανά τ.μ.), ενώ πάνω από 7,5 ευρώ ανά τ.μ. μέτρο εντοπίζονται μέσες τιμές ενοικίασης σε Πειραϊκή (9,4 ευρώ ανά τ.μ.), Καστέλα και Πασαλιμάνι (9,5 ευρώ ανά τ.μ.), Πειραιά (9,7 ευρώ ανά τ.μ.) και Νέο Φάληρο (9,8 ευρώ ανά τ.μ.).

Συνολικά, η μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών στην Αττική διαμορφώθηκε στα 8,9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ο «χάρτης» των ενοικίων στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, στον κεντρικό δήμο ο μέσος όρος τιμών ενοικίασης ανέρχεται σε 9,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στα βόρεια του νομού, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 7,4 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στα ανατολικά και στα δυτικά η μέση τιμή ενοικίου ανήλθε στα 7,2 ευρώ ανά τ.μ. και 5,8 ευρώ ανά τ.μ. αντίστοιχα. Αξίζει να τονιστεί ότι συνολικά στον νομό Θεσσαλονίκης η μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών ανήλθε στα 7,4 ευρώ ανά τ.μ. με το υψηλότερο μέσο ενοίκιο να καταγράφεται στην Παλιά Παραλία και να διαμορφώνεται σε 14 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ειδικότερα, στο Δήμο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην περιοχή 40 Εκκλησιές καταγράφεται η χαμηλότερη μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών (7,8 ευρώ ανά τ.μ.) και ακολουθούν στην Τριανδρία (8 ευρώ ανά τ.μ.) στην Τούμπα και στου Χαριλάου (8,2 ευρώ ανά τ.μ.), στο Φάληρο (8,3 ευρώ ανά τ.μ.). Οι υψηλότερες μέσες τιμές εκτός από την Παλιά Παραλία καταγράφονται στην Άνω Πόλη (9,4 ευρώ ανά τ.μ.), στη Νέα Παραλία (9,5 ευρώ ανά τ.μ.) και στο Ιστορικό Κέντρο (11 ευρώ ανά τ.μ.).

Στη Δυτική Θεσσαλονίκη οι χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στο Ελευθέριο – Κορδελιό (5 ευρώ ανά τ.μ.), στη Σταυρούπολη (5,2 ευρώ ανά τ.μ.), στην Ηλιούπολη (5,5 ευρώ ανά τ.μ.) στην Πολίχνη και στο Ωραιόκαστρο (5,9 ευρώ ανά τ.μ.). Στα επίπεδα των 6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο είναι η μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών στους Αμπελόκηπους, στην Ευκαρπία, ενώ υψηλότερα είναι στον Εύοσμο και στη Νεάπολη (6,4 ευρώ ανά τ.μ.)

Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης κατοικιών καταγράφονται στο Καραμπουρνάκι (9,5 ευρώ ανά τ.μ.), στην Καλαμαριά (8,6 ευρώ ανά τ.μ.), στο Πανόραμα (8,5 ευρώ ανά τ.μ.) και οι χαμηλότερες στην Επανομή (4 ευρώ ανά τ.μ.), στη Νέα Μηχανιώνα (4,6 ευρώ ανά τ.μ.), στην Περαία (6,5 ευρώ ανά τ.μ.) και στη Θέρμη (7 ευρώ ανά τ.μ.).

Η εικόνα των τιμών στην υπόλοιπη Ελλάδα

Στην Περιφέρεια, καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση των τιμών, με τη μέση τιμή ενοικίων να διαμορφώνεται στα 7,5 ευρώ ανά τ.μ.. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τιμή είναι υψηλότερη από αυτήν της Θεσσαλονίκης, αλλά χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή της Αθήνας.

Τιμές ενοικίασης κατοικιών κατά μέσο όρο κάτω από 7,5 ευρώ ανά τ.μ. μπορεί να εντοπίσει κανείς, μεταξύ άλλων, στη Θάσο (4,7 ευρώ ανά τ.μ.), στον Πύργο (4,8 ευρώ ανά τ.μ.), στο Άργος, την Καρδίτσα και την Ηγουμενίτσα (5,2 ευρώ ανά τ.μ.), στην Κατερίνη και τη Λήμνο (5,5 ευρώ ανά τ.μ.), στην Καβάλα (5,8 ευρώ ανά τ.μ.), στις Σέρρες (6 ευρώ ανά τ.μ.), στα Ιωάννινα (6,2 ευρώ ανά τ.μ.) και στην Αλεξανδρούπολη (6,7 ευρώ ανά τ.μ.).

Ενοίκια-«φωτιά» σε Σαντορίνη, Μύκονο, Πάρο και Νάξο

Από την άλλη, οι υψηλότερες μέσες τιμές ενοικίων καταγράφονται, σύμφωνα με τη RE/MAX Ελλάς, στη Σαντορίνη (13 ευρώ ανά τ.μ.), στη Μύκονο, στην Πάρο και στη Νάξο (12 ευρώ ανά τ.μ.) και στο Ρέθυμνο (10,9 ευρώ ανά τ.μ.).

Όπως επισημαίνει η RE/MAX Ελλάς, η εικόνα της αγοράς ενοικίων το 2025 δείχνει αυξήσεις σε όλη την επικράτεια, με διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Παράγοντας που συμβάλλει σε αυτήν την τάση είναι η αυξημένη ζήτηση για κατοικίες -και ειδικότερα για ποιοτικές επιλογές- σε συνδυασμό με το μειωμένο απόθεμά τους, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής ζήτησης.

Δείτε αναλυτικά τις τιμές ενοικίασης κατοικιών ανά περιοχή:

Ερευνα RE_MAX ενοίκια τιμές 2025_Πίνακες