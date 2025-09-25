Νέο Gov.gr Wallet: Τι αλλάζει – Έγγραφα, συναλλαγές και ψηφιακός βοηθός με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Βασικές λειτουργίες του Gov.gr και σημαντικές νέες δυνατότητες ενσωματώνει η νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, η οποία παρουσιάστηκε από την ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Gov.gr Wallet αποκτά πιο απλό και φιλικό σχεδιασμό, ώστε οι πολίτες να διευκολύνονται στην καθημερινότητά τους, ενώ οι δυνατότητές του θα ενισχύονται συνεχώς, προκειμένου έως το 2027 να καταστεί ένα από τα βασικά σημεία αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι δυνατότητες

Μέσω του Gov.gr Wallet, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται και να ενημερώνονται για διαδικασίες και δυνατότητες του Δημοσίου απευθείας από το κινητό τους.

Πιο συγκεκριμένα, πλέον οι πολίτες μπορούν από το Gov.gr Wallet:

Να χρησιμοποιούν τον Ψηφιακό Βοηθό mAigov, την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης του ελληνικού Δημοσίου, που απαντά σε ερωτήσεις των πολιτών για ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ διαθέτει και δυνατότητες action bot. Μπορούν να εκδίδουν εύκολα και γρήγορα Υπεύθυνη Δήλωση, εκφωνώντας ή πληκτρολογώντας το κείμενο και τον αποδέκτη του εγγράφου, καθώς και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. Με την έκδοσή τους, τα έγγραφα εμφανίζονται αυτομάτως και αποθηκεύονται στη «Θυρίδα Πολίτη».

Να αποκτούν άμεση πρόσβαση και να ενημερώνονται για νέα έγγραφα ή ειδοποιήσεις της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς υπάρχει σε ευδιάκριτο σημείο η «Θυρίδα Πολίτη».

Να αναζητούν ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου με λέξεις-κλειδιά ή «γεγονότα ζωής», όπως γίνεται στο gov.gr.

Να έχουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό τους, μέσω ειδικού πλαισίου που διασφαλίζει την προστασία του, αποτρέποντας την αποθήκευση του μέσω στιγμιότυπων οθόνης. Επίσης σε περίπτωση που δεν έχουν εκδώσει ΠΑ, η εφαρμογή προσφέρει άμεση πρόσβαση στο gov.gr για την έκδοσή του.

Να μεταβούν στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για τη διαχείριση των στοιχείων επικοινωνίας τους.

Να αποστέλλουν προς το 112 SMS με γεωγραφικό στίγμα της συσκευής, για χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Να σαρώνουν έγγραφα του gov.gr για έλεγχο γνησιότητάς τους.

Επισημαίνεται, ότι πλέον παρέχεται και η δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας εγγράφων με σάρωση για τα έγγραφα του gov.gr. Επίσης, οι πολίτες μπορούν να πλοηγούνται με ευκολία στο Gov.gr Wallet μέσω επανασχεδιασμένης αρχικής οθόνης, η οποία συγκεντρώνει με λειτουργικό τρόπο όλα τα βασικά σημεία της εφαρμογής, όπως τονίζεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι εγκαθιστούν την εφαρμογή Gov.gr Wallet απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω του App Store ή του Google Play, καθώς και μέσω του Wallet.gov.gr. Υπενθυμίζεται ότι ήδη δέκα έγγραφα είναι διαθέσιμα στο Gov.gr Wallet:

το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας (ΔΥΠΑ), το Σήμα Δακτυλίου για ελεύθερη πρόσβαση στον δακτύλιο της Αθήνας, τα στοιχεία οχήματος (MyAuto), η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η Ασφαλιστική Ικανότητα, η Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, τα Ζώα Συντροφιάς.

Επιπλέον, το Gov.gr Wallet είναι το εργαλείο της ψηφιακής ταυτοποίησης των φιλάθλων για την είσοδό τους στα γήπεδα στους αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Δ. Παπαστεργίου: Φέρνουμε τη Θυρίδα του πολίτη στο επίκεντρο ως μοναδικό και ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας των πολιτών με το κράτος

«Με το νέο Gov.gr Wallet κάνουμε πράξη τη μετάβαση σε ένα κράτος πιο σύγχρονο και πιο ασφαλές» ανέφερε κατά την παρουσίαση ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, φέρνουμε τη Θυρίδα του πολίτη στο επίκεντρο ως μοναδικό και ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας των πολιτών με το κράτος, ενώ ενσωματώνουμε τον ψηφιακό βοηθό mAigov, ώστε η εξυπηρέτηση να γίνεται πιο άμεση και προσωπική» πρόσθεσε ο υπουργός.

«Και αυτά είναι μόνο η αρχή για το νέο Gov.gr Wallet. Ακολουθούν τα ακίνητα, οι επαγγελματικές ιδιότητες, η δυναμική ενημέρωση εγγράφων. Χτίζουμε βήμα-βήμα ένα κράτος που δεν ταλαιπωρεί, αλλά στηρίζει τους πολίτες του», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

