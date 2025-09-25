Αγορά τροφίμων: Τι προσέχουν οι Έλληνες – Νο1 κριτήριο το κόστος

Το κόστος (67%) και σε δεύτερο επίπεδο η ασφάλεια των τροφίμων (61%) αποτελούν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τροφίμων των καταναλωτών στην Ελλάδα, ενώ αντίστοιχα στην Ευρώπη, τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν το κόστος (60%) και η γεύση (51%).

Τα ευρήματα αυτά, που παραθέτει ο ΕΦΕΤ, προέρχονται από το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο του 2025 για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ε.Ε. Η έρευνα παρουσιάζει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι Ευρωπαίοι επιλέγουν τα τρόφιμα, τον βαθμό ευαισθητοποίησης και ενδιαφέροντος τους για την ασφάλεια των τροφίμων, τις ανησυχίες τους, τις πηγές πληροφόρησης για θέματα ασφάλειας τροφίμων αλλά και τον βαθμό εμπιστοσύνης τους σε αυτές. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διεξάγει την έρευνα κάθε 3 χρόνια και τα αποτελέσματα αφορούν τον μέσο όρο μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε..

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών που δηλώνουν ότι γνωρίζουν τη λειτουργία του συστήματος ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε. έχει αυξηθεί κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες από το 2022.

Ολοένα και αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων έχει ακούσει για συγκεκριμένα θέματα ασφάλειας τροφίμων, με πιο γνωστά από αυτά να είναι τα πρόσθετα τροφίμων (71%) και τα φυτοφάρμακα (67%). Αξιοσημείωτες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ασθένειες των ζώων (65%, αύξηση 5 ποσοστιαίων μονάδων), τα μικροπλαστικά στα τρόφιμα (63%, αύξηση 8 ποσοστιαίων μονάδων) και τις τροφικές δηλητηριάσεις (62%, αύξηση 5 ποσοστιαίων μονάδων).

Σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες αποφασίζουν με βάση το κόστος

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, όπως προκύπτει από την έρευνα, το κόστος των τροφίμων απασχολεί τους Έλληνες σε μεγάλο ποσοστό (67%) καθιστώντας το τον κύριο παράγοντα που επηρεάζει τις αποφάσεις για την αγορά τροφίμων, ακολουθούμενο από την ασφάλεια των τροφίμων (61%) και την γεύση (57%). Σημειώνεται ότι στο Ευρωβαρόμετρο του 2022, ο τρίτος βασικός παράγοντας ήταν η περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες, σηματοδοτώντας μια μετατόπιση. Σε γενικές γραμμές όμως, τόσο η περιεκτικότητα (44%) σε θρεπτικές ουσίες όσο και η προέλευση (41%) εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο.

Το 98% ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των τροφίμων

Οι Έλληνες καταναλωτές ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των τροφίμων σε συντριπτικό ποσοστό (98%), έναντι του μέσου όρου των Ευρωπαίων καταναλωτών (72%). Τα θέματα ασφάλειας τροφίμων για τα οποία έχουν ακούσει σχετικά και τους απασχολούν περισσότερο είναι τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα (62%) τα πρόσθετα στα τρόφιμα ή τα ποτά (54%), οι τροφικές δηλητηριάσεις από φαγητό, ποτό που έχει μολυνθεί από βακτήρια, ιούς και παράσιτα (43%) και τα κατάλοιπα αντιβιοτικών, ορμονών ή στεροειδών στο κρέας (42%).

Σχεδόν 1 στους 2 (49%) ενδιαφέρεται εξίσου για την υγιεινή διατροφή και για τους κινδύνους από τα τρόφιμα.

Η κύρια πηγή πληροφόρησης των Ελλήνων καταναλωτών για τους κινδύνους από τα τρόφιμα είναι η τηλεόραση, σε ποσοστό 62%, ενώ ακολουθούν οι συζητήσεις με συγγενείς, φίλους, γείτονες ή συναδέλφους (60%), το διαδίκτυο (53%) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα ιστολόγια (50%).

Επιπλέον, με βαση τα ευρήματα της έρευνας, σχεδόν 9 στους 10 ερωτηθέντες εμπιστεύονται τους γιατρούς (89%) και τους πανεπιστημιακούς ή επιστήμονες δημόσιων φορέων (87%) για πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για τα τρόφιμα.