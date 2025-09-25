Β. Χαραλαμπογιάννη: Ψηφιακή κάρτα εργασίας και στο Δημόσιο από το 2026

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έρχεται και στον Δημόσιο τομέα, όπως προανήγγειλε η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα εισαχθεί στο Δημόσιο εντός του 2026, στο πλαίσιο του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Δημοσίου.

«Δεν γίνεται το 2025 να τηρούμε παρουσίες με στυλό και χαρτί» τόνισε, επισημαίνοντας πως το μέτρο θα επιφέρει διαφάνεια, ορθότερη καταγραφή υπερωριών και εξοικονόμηση πόρων.

Εκατοντάδες χιλιάδες υπερωρίες βγήκαν στην… επιφάνεια

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει γράψει η «Ν», αύξηση κατά 80%, στο επτάμηνο του τρέχοντος έτους και κατά 76% μόνο τον Ιούλιο, διαπιστώθηκε στις καταγεγραμμένες υπερωρίες, στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα.

Έτσι, από το 1.952.997 που ήταν οι υπερωρίες που είχαν προκύψει την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024, στους κλάδους των εταιριών security, των ασφαλιστικών, της βιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης, των supermarket, των Τραπεζών και των ΔΕΚΟ, έφτασαν τις 3.509.701 ένα χρόνο αργότερα.

Πρόκειται για ετήσια διαφορά 1.556.704 υπερωριών ή 80%, που δείχνει ανάγλυφα την επίδραση που έχει η Ψηφιακή Κάρτα, στην καταγραφή του ωραρίου εργασίας, σε «πραγματικό χρόνο» στους ανωτέρω κλάδους.

Αντίστοιχα, μόνο τον Ιούλιο, ένα μήνα που βρίσκεται στην κορύφωση της θερινής τουριστικής περιόδου, το 2024 είχαμε 434.223 υπερωρίες στους συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, για να φτάσουν τις 763.456 τον ίδιο μήνα, φέτος. Η αύξηση σε αυτή την περίπτωση ήταν 329.233 υπερωρίες ή 76%, μόνο κατά τον συγκεκριμένο μήνα.

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Εργασίας και σας παρουσιάζει η «Ν» δείχνουν ολοκάθαρα την ανάγκη περαιτέρω επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας, ως μέτρο που θα «εμφανίζει» ανά κλάδο και άλλες υπερωρίες, που γίνονται, αλλά δεν καταγράφονται.

