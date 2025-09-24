Leaders οf the Greek Economy – Ευτυχής Βασιλάκης: «Η χώρα χρειάζεται δεύτερο κύμα δημιουργικότητας με νέα προϊόντα και υπηρεσίες»

Tην προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να ξεπεράσουν τις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών δείχνοντας προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα που τις βοήθησε να πάνε μπροστά, εξήρε κατά την παρέμβασή του στην εκδήλωση της Ναυτεμπορικής «Leaders οf the Greek Economy», ο Πρόεδρος της Aegean Airlines και Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas Ευτύχης Βασιλάκης.

Ταυτόχρονα επεσήμανε πως πλέον η Ελλάδα έχει σταθεροποιηθεί δημοσιονομικά και όπως είπε «έχουμε φτάσει σε σημείο σταθερότητας που είναι πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, το δημογραφικό, το διεθνή ανταγωνισμό σε συνθήκες αβεβαιότητας και μεταβλητότητας».

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκη «η χώρα χρειάζεται δεύτερο κύμα δημιουργικότητας με νέα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να σταθούν στο διεθνές περιβάλλον. Οι ηγέτες πρέπει να φτιάξουν ομάδες και πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται. Σε αυτό το πλαίσιο χρειαζόμαστε τις ενέργειες του κράτους. Χρειαζόμαστε ένα σαφές χωροταξικό πλαίσιο, επιτάχυνση αδειοδοτήσεων και μείωση του ενεργειακού κόστους καθώς και επενδυτικά κίνητρα.