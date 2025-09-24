Leaders οf the Greek Economy – Τ. Θεοδωρικάκος: Στόχος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας

«Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα, να πετύχει τον παραγωγικό μετασχηματισμό της διατηρώντας τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητά της. Όμως δεν μπορούμε να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη εάν συνεχίσουμε να εισάγουμε πολλά περισσότερα από όσα παράγουμε και εξάγουμε», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την παρέμβασή του στην εκδήλωση της Ναυτεμπορικής «Leaders οf the Greek Economy».

«Η Ελλάδα χρειάζεται μια πιο παραγωγική οικονομία, που θα δημιουργεί πλούτο, που θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες σε όλους σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας μειώνοντας κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες», σημείωσε ο υπουργός επισημαίνοντας πως «Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο υλοποιώντας ένα νέο παραγωγικό πρότυπο με συγκεκριμένες πολιτικές με σχέδιο αλλά και συνεργασία»

«Όπως γνωρίζετε αυτή είναι η βασική μας προτεραιότητα στο υπουργείο Ανάπτυξης: ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας. Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που ενισχύει την εξωστρέφεια την ανταγωνιστικότητα την παραγωγικότητα. Που αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία, την καινοτομία, το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό αυτής της χώρας γιατί έχουμε ταλέντο δεξιότητες και γνώση που δεν υστερεί σε τίποτα από μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες», πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «Όλο αυτό οδηγεί στην ανάγκη: πρώτον, για ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης, δεύτερον, για εκσυγχρονισμό της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής για μια ανταγωνιστική και αυτάρκη πρωτογενή παραγωγή, και τρίτον για την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων για ένα ακόμη πιο απλοποιημένο και διαφανές επιχειρηματικό περιβάλλον με μεγαλύτερη ταχύτητα στις αδειοδοτήσεις και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. Με ένα κράτος που δεν δυσκολεύει αλλά διευκολύνει όσους θέλουν να μπουν στην αγορά, να επενδύσουν και να δημιουργήσουν».

12 στοχευμένες παρεμβάσεις

Σε αυτό το σημείο ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε «Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης φέρνει στη Βουλή νομοσχέδιο με 12 στοχευμένες παρεμβάσεις για τη μείωση του διοικητικού βάρους και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας. Από την αναβάθμιση του συστήματος αδειοδοτήσεων και την απλοποίηση του κλεισίματος επιχειρήσεων έως τη βελτίωση της πρόσβασης σε επιχειρηματικά πάρκα, την κατάργηση του δελτίου βιομηχανικής κίνησης και την ενοποίηση της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτή σε ενιαίο κώδικα. Σε αυτό το νέο παραγωγικό πρότυπο που υλοποιούμε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος είναι το πιο ισχυρό μας εργαλείο. Κινητοποιούμε πόρους άνω των 4 δις. ευρώ με προτεραιότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, στις παραμεθόριες ζώνες, στην καινοτομία, στη μεταποίηση και τις μεγάλες επενδύσεις.

«Αξιολόγηση των πρώτων επενδυτικών προτάσεων για τα τρία ενεργά καθεστώτα»

Μέσα στον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των πρώτων επενδυτικών προτάσεων για τα τρία ενεργά καθεστώτα – «Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα», «Μεγάλες Επενδύσεις» και «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης»- με συνολικό προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ. Και με αυστηρή ρήτρα υλοποίησης: Εάν μέσα σε δύο χρόνια δεν εκτελεστεί τουλάχιστον το 10% του φυσικού αντικειμένου, το έργο απεντάσσεται αυτοδίκαια. Για πρώτη φορά, και σας διαβεβαιώνω δεν ήταν εύκολο, ανακτούμε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ 73 εκατ. ευρώ έως τώρα από παλαιότερες επενδύσεις που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, ώστε τα χρήματα αυτά να επανέλθουν στην πραγματική οικονομία με παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «Έπεται και ένα νέο πακέτο δράσεων που θα αφορά την αγροδιατροφή, την εξωστρέφεια και τη διάχυση των σύγχρονων τεχνολογιών. Γιατί ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας είναι εθνική υπόθεση. Είναι ο μόνος δρόμος για να χτίσουμε την παραγωγική Ελλάδα του 2030: μια χώρα που παράγει, που εξάγει, που καινοτομεί, που δημιουργεί πλούτο, θέσεις εργασίας με προοπτική και ευκαιρίες για κάθε νέο άνθρωπο, σε κάθε περιφέρεια της πατρίδας μας».